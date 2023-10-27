"Муж воюет уже 586 дней": Жёны украинских военных вышли на митинги за демобилизацию

В Киеве и ряде других крупных украинских городов прошли митинги с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, которые находятся на фронте с февраля прошлого года, то есть с самого начала СВО. По данным местного издания "Телеграф", родственники солдат и офицеров вынесли на улицы плакаты с призывами провести ротацию на передовой.

"Мой муж воюет уже 586 дней. Пришло время других", — гласит один из транспарантов.

"Лучшая мотивация — знать дату демобилизации", — сказано в тексте другого плаката.

"Пока вся Украина гуляет, наши дети растут без отцов и их некому заменить. Где справедливость?" — написано на ещё одном плакате.