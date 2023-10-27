"Муж воюет уже 586 дней": Жёны украинских военных вышли на митинги за демобилизацию
"Телеграф": На Украине прошли митинги с требованием провести демобилизацию
В Киеве и ряде других крупных украинских городов прошли митинги с призывом провести демобилизацию солдат ВСУ, которые находятся на фронте с февраля прошлого года, то есть с самого начала СВО. По данным местного издания "Телеграф", родственники солдат и офицеров вынесли на улицы плакаты с призывами провести ротацию на передовой.
"Мой муж воюет уже 586 дней. Пришло время других", — гласит один из транспарантов.
"Лучшая мотивация — знать дату демобилизации", — сказано в тексте другого плаката.
"Пока вся Украина гуляет, наши дети растут без отцов и их некому заменить. Где справедливость?" — написано на ещё одном плакате.
Семьи военных отмечают, что их родственники с первых дней не имеют замены на фронте. Они истощены физически и морально, нуждаются в отдыхе и психологическом перерыве.
Ранее Лайф рассказывал о том, что на службу в ряды российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" поступил добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, состоящий из экс-бойцов ВСУ. По словам командира батальона Андрея Тищенко, бойцы провели в учебном центре около трёх недель. Всем им было выдано необходимое обмундирование и оружие.
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