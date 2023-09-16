Украинцы устроили митинги против растраты бюджетных денег

Жители Киева, Львова и Одессы в субботу вышли на митинги и потребовали прекратить отмывать деньги на тендерах и направить их на нужды ВСУ. Об этом сообщает "Страна.ua".

Один из участников митинга в Киеве облил краской табличку на здании городской военной администрации. Видео © Telegram / "Труха"

"В Киеве и ряде городов Украины прошли митинги с требованием к местной власти тратить деньги из бюджета на ВСУ, а не на брусчатку и прочие невоенные траты", — сказано в публикации.

Местные СМИ также уточняют, что в украинской столице протестовавшие требовали от властей заложить в бюджет города на следующий год больше денег для военных. А во Львове митинговавшие облили брусчатку красной краской. Так они выступили против действий мэра Андрея Садового, который держал бюджетные деньги на счетах ради процентов.