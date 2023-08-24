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24 августа, 19:49

Ситуация сложная: Власти Украины ищут средства для бюджета на 2024 год

Министерство финансов Украины: Страна ищет средства для бюджета на 2024 год

Правительство Украины находится "в сложной ситуации", так как вопрос финансирования госбюджета на будущий год не закрыт, а договорённостей с партнёрами о предоставлении новых средств нет. Об этом рассказал в эфире национального телемарафона министр финансов Незалежной Сергей Марченко.

По его словам, самая большая статья затрат в 2024 году это расходы на оборону и безопасность. На эти цели предусмотрено 1,6 триллиона гривен ($43,3 млрд).

"И поэтому мы сейчас в сложном положении, постоянно ищем дополнительные источники, чтобы профинансировать эти необходимые расходы", — пояснил Марченко.

Он подчеркнул, что ситуацию с бюджетом на будущий год можно назвать неопределённой, так как "никто ничего не обещал". По его словам, минфин на данный момент ведёт переговоры с партнёрами по формированию новых пакетов финансовой помощи на будущий год. Впрочем, Марченко заявил, что в любом случае расходы на сектор безопасности и обороны точно не будут ниже, чем в этом году.

Власти Украины заявили, что все деньги тратят на армию

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Ранее член Палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин признала, что Америка не в состоянии выделить дополнительные миллиарды долларов на украинские нужды.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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