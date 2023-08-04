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4 августа, 15:36

Власти Украины заявили, что все деньги тратят на армию

Шмыгаль: Все налоги от бизнеса и граждан идут на Украине на военные нужды

Власти Украины направляют все собираемые с бизнеса и граждан налоги на военные нужды. Таким образом, Киев расходует весь внутренний ресурс на обеспечение военных действий. Об этом заявил премьер государства Денис Шмыгаль.

"В бюджете мы уже предусмотрели триллион 800 миллиардов гривен (48,7 миллиарда долларов) на эти нужды. И это ещё, может быть, не такая окончательная сумма. Кроме этих расходов есть ещё военная помощь союзников и донаты благотворителей", — добавил он в телеграм-канале.

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Ранее Шмыгаль заявил, что Киев тратит на ВСУ 55 миллиардов долларов в год. Тогда он тоже отмечал, что держаться на плаву Украине помогают западные деньги, в том числе гранты и кредиты.

Обложка ©

Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Никита Осипов
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