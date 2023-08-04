Власти Украины заявили, что все деньги тратят на армию

Власти Украины направляют все собираемые с бизнеса и граждан налоги на военные нужды. Таким образом, Киев расходует весь внутренний ресурс на обеспечение военных действий. Об этом заявил премьер государства Денис Шмыгаль.

"В бюджете мы уже предусмотрели триллион 800 миллиардов гривен (48,7 миллиарда долларов) на эти нужды. И это ещё, может быть, не такая окончательная сумма. Кроме этих расходов есть ещё военная помощь союзников и донаты благотворителей", — добавил он в телеграм-канале.