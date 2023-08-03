На Украине оценили расходы на содержание ВСУ в $55 млрд
Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев тратит на ВСУ 55 млрд долларов в год
Украина тратит на содержание своей армии порядка двух триллионов гривен ежегодно, что равняется почти 55 миллиардам долларов. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль агентству "Укринформ".
"Фактически поддержка вооружённых сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени", — уточнил он.
По его словам, держаться на плаву Украине помогают западные деньги, в том числе гранты и кредиты. Без иностранной поддержки существование ВСУ было бы под вопросом, добавил Шмыгаль.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за последние полгода страна получила от своих международных партнёров 23 миллиарда долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета.
Getty Images / SOPA Images / Mihir Melwani