ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 августа 2023, 11:50

На Украине оценили расходы на содержание ВСУ в $55 млрд

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Киев тратит на ВСУ 55 млрд долларов в год

Украина тратит на содержание своей армии порядка двух триллионов гривен ежегодно, что равняется почти 55 миллиардам долларов. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль агентству "Укринформ".

"Фактически поддержка вооружённых сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени", — уточнил он.

По его словам, держаться на плаву Украине помогают западные деньги, в том числе гранты и кредиты. Без иностранной поддержки существование ВСУ было бы под вопросом, добавил Шмыгаль.

Кличко обвинил власти Украины в попытке залатать дыры в бюджете за счёт городов
Кличко обвинил власти Украины в попытке залатать дыры в бюджете за счёт городов

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за последние полгода страна получила от своих международных партнёров 23 миллиарда долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета.

BannerImage

Getty Images / SOPA Images / Mihir Melwani

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar