Кличко обвинил власти Украины в попытке залатать дыры в бюджете за счёт городов

С февраля 2022 года Киев выделил на украинскую армию более 1,2 миллиарда гривен, или 32 миллиона долларов. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, отметив, что претензии правящей партии "Слуга народа" к закупкам являются попыткой залатать дыры госбюджета.

"Много сегодня распространяется информации о том, что города якобы не помогают или недостаточно помогают украинским военным. Прежде чем подхватывать манипулятивные вбросы, советовал бы вдумчиво разобраться", — написал он в своём телеграм-канале.

Киевский градоначальник уточнил, что на самом деле речь может идти о попытках центральной власти вмешаться в бюджет городов и населённых пунктов, чтобы за их счёт покрыть просчёты госбюджета и бюджета министерств и ведомств. Так, согласно его данным, в прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны украинской столицы из бюджета было выделено около 850 миллионов гривен (22,8 миллиона долларов) и свыше 380 миллионов гривен ($10,2 миллиона) в этом году.

"То есть в общей сложности [выделено] более 1,2 миллиарда [гривен]. И продолжаем выделять денежные средства", — уточнил Кличко.

Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия призвал органы местного самоуправления Украины перестать тратить средства на вещи не первой необходимости. В противном случае депутат пригрозил законодательными ограничениями.