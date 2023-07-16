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16 июля, 14:40

В Киеве назвали баснословную сумму, полученную от Запада за полгода

Шмыгаль: Украина получила от партнёров более 23 миллиардов долларов за полгода

За последние полгода Украина получила от своих международных партнёров 23 миллиарда долларов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, эти средства призваны покрыть дефицит бюджета Незалежной.

"Благодарны международным партнёрам, которые с начала года выделили более 23 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета", — написал он в Facebook*.

Так, за шесть месяцев в бюджет страны поступило 1,3 триллиона гривен налогов, сборов и других платежей, а расходы составили 1,78 триллиона гривен.

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Ранее западные СМИ сообщили, что Запад прекратит помогать ВСУ из-за нехватки выпускаемых боеприпасов. По их данным, текущие запасы США и европейских стран уже практически истощены.

* Заблокированы в России, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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