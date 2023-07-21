Министр культуры Украины подал в отставку из-за сериала

Президент Украины Владимир Зеленский планирует заменить министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Об этом глава Незалежной сообщил в телеграм-канале.

С просьбой рассмотреть этот вопрос он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю. Также украинский лидер предложил главе правительства "найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно нужны".

Критику министра культуры Ткаченко в украинском обществе вызвало появление на сервисе закупок Prozorro тендера, согласно которому Минкульт собирался выделить около 900 тысяч долларов (33 миллиона гривен) на съёмки комедийного сериала "СМТ "Ингулец". Также планировалось профинансировать новогоднюю комедию "Санаторий "Незабудка". По мнению министра, государство должно оказывать поддержку украинскому патриотическому контенту.

Позднее министр сообщил в телеграм-канале, что подал в отставку. Как заявил Ткаченко, решение он принял из-за "волны недоразумений относительно важности культуры во время войны". Чиновник назвал культуру щитом идентичности и границ и заявил, что это его "принципиальная позиция против других".