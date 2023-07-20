МИД Украины вызвал на ковёр посла Киргизии из-за России
Посла Киргизии в Киеве Идриса Кадыркулова вызвали в МИД Украины из-за России
Посол Киргизии на Украине Идрис Кадыркулов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / idris_kadyrkulov
Посла Киргизии в Киеве Идриса Кадыркулова вызвали в украинский МИД с требованием соблюдать введённые против России санкции. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Незалежной.
"20 июля в МИД Украины был вызван посол Кыргызской Республики на Украине Идрис Кадыркулов. Внимание дипломата было обращено на то, что КР как член мирового сообщества должна ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России", — уточнили в министерстве.
Тем временем в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии подчеркнули, что власти и госкомпании республики не нарушали антироссийские рестрикции. Заявление стало ответом на угрозы ввести экономические меры в отношении Бишкека "с целью прекращения поставок подсанкционных товаров" в РФ.
Ранее сегодня Канада расширила антироссийские санкции. В список попали 39 физических и 25 юридических лиц. В частности, ограничения коснулись продюсера Иосифа Пригожина, его супруги Валерии, певцов SHAMAN и Филиппа Киркорова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже объяснил шаги Оттавы.