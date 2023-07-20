МИД Украины вызвал на ковёр посла Киргизии из-за России

Посла Киргизии в Киеве Идриса Кадыркулова вызвали в украинский МИД с требованием соблюдать введённые против России санкции. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Незалежной.

"20 июля в МИД Украины был вызван посол Кыргызской Республики на Украине Идрис Кадыркулов. Внимание дипломата было обращено на то, что КР как член мирового сообщества должна ответственно относиться к соблюдению международной санкционной политики против России", — уточнили в министерстве.