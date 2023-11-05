Летающий кошмар: Какое оружие России больше всего пугает ВСУ Западная пресса начала бить тревогу после появления у России новых видов оружия, угрожающих поражением Украине. Лайф выяснил, какого российского оружия Запад и ВСУ боятся больше всего. 17746 17746 Какое оружие России действует фатально на ВСУ. Обложка. Крупнокалиберные ФАБ-1500. Обложка © Минобороны России

Планирующие ФАБ

Как сообщает американский журнал Newsweek, в Киеве бьют тревогу по поводу появления у Российской армии модернизированных планирующих фугасных авиабомб ФАБ-1500. Ему вторит и американский Институт изучения войны, сообщивший, что в зоне СВО "используют модернизированные умные планирующие бомбы, оснащённые лазерным и спутниковым наведением для повышенной точности ударов".

Речь идёт о ФАБ-1500, эти бомбы весят 1550 килограммов и имеют радиус поражения 500 метров. Снаряд способен пробить три метра железобетона и уничтожить подземный бункер на глубине до 20 метров.

Слева направо: ФАБ-500, ФАБ-1500, ФАБ-3000, ФАБ-5000, ФАБ-9000. Фото © victorymuseum.ru

В начале октября в селе Александро-Калиново, юго-западнее Артёмовска (Бахмута), ФАБ-1500 был уничтожен подземный командный пункт оперативно-тактической группы "Соледар" с командным составом ВСУ и советниками из НАТО. Бомба пробила защитный слой земли и обрушила бетонные стены и перекрытия бункера. В результате удара было уничтожено около 50 офицеров ВСУ и иностранных советников. Помимо ФАБ-1500 Россия располагает более лёгкими ФАБ-500 и ФАБ-250.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат ещё в апреле назвал российские ФАБ "новой угрозой", на которую надо "срочно отреагировать". А глава ВВС Украины Николай Олещук заявил, что Россия всё чаще использует меньшие по размеру ФАБ-500 "по всей линии фронта", отметив "признаки подготовки к массовому применению 1500-килограммовых ФАБ".

Артиллерийские системы "Мста-С" и "Гиацинт-М"

По мнению полковника Армии США в отставке, а ныне аналитика центра Rand Джиана Джентайла, важную роль в срыве распиаренного на Западе украинского контрнаступления сыграли российские сверхточные артиллерийские системы.

— Российские артиллеристы сыграли решающую роль в уничтожении или сковывании украинских подразделений, пытающихся прорвать российскую оборону, — заявил он в интервью американскому изданию Business Insider.

И это неудивительно, поскольку на Украине американским 155-миллиметровым гаубицам М777 противостоят наши артиллерийские системы "Мста" и "Гиацинт". По мнению военного эксперта Бориса Джерелиевского, буксируемые американские орудия проигрывают нашим самоходным гаубицам в мобильности и скорострельности.

Работа расчётов "Гиацинт" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— Для быстрого перемещения М777, чтобы избежать ответного огня, нужен транспорт. Эта гаубица весом более четырёх тонн и длиной 10 метров. Она требует как минимум пятитонного грузовика или тягача для смены позиции. Если батарея простоит на одном месте лишнюю минуту, её неизбежно засекут и поразят. Что много раз и было на поле боя, — пояснил он.

Кроме того, М777 — орудие ручного заряжания, поэтому не может обеспечить скорострельность более пяти выстрелов в минуту. Наша же "Мста", например, заряжается автоматически и способна производить 10 выстрелов в минуту.

Системы РЭБ

Тревожат западных экспертов и усовершенствованные российские системы радиоэлектронной борьбы, позволяющие Вооружённым силам России вести успешную борьбу с украинскими беспилотниками. По мнению Джиана Джентайла, за время конфликта возможности России по выведению беспилотников из строя путём манипулирования системой связи и управления БПЛА значительно возросли.

Специалист радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Фото © Минобороны РФ

Российские группы операторов радиоэлектронной борьбы оснащены специальным устройством для глушения сигналов GPS, по которым ориентируются беспилотники и даже дорогостоящие американские ракеты с высокоточным наведением. Если сигнал глушат, БПЛА летят мимо цели или движутся по произвольной траектории и падают.

— Украина теряет много беспилотников, потому что русские очень эффективно используют тактику радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА, — рассказал бывший член Совета национальной безопасности США Мэтт Диммик. — Без БПЛА любое подразделение абсолютно слепо. Они не видят, что находится за следующим холмом, что за деревьями. Они не могут обнаружить такие важные цели, как российские пулемётные и артиллерийские позиции, а значит, не могут нанести по ним удар, — пояснил он.

Вертолёты Ка-52 "Аллигатор"

Российские разведывательно-ударные вертолёты Ка-52, которые украинские военные прозвали "стервятники Путина", стали ещё одним кошмаром для ВСУ. Они обладают высокой манёвренностью, оснащены прочной бронёй и противотанковыми ракетами. По мнению британских военных, именно эти вертолёты обеспечивают ключевое преимущество Российской армии на поле боя. Вертолёты оснащены противотанковыми управляемыми ракетами (ЛМУР), способными поражать цели на расстоянии около 15 километров.

— Экипажи Ка-52 быстро освоили возможности для запуска этих ракет за пределами досягаемости украинской ПВО, — отметили в Министерстве обороны Великобритании.

Работа вертолётов Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

По словам заслуженного военного лётчика РФ Владимира Попова, Ка-52 нередко наводят ужас на украинских военных.

По мнению западных экспертов, вертолёты помогли снизить угрозу, исходящую от украинских танковых батальонов и бронетехники. "Наличие этих боевых вертолётов стало довольно серьёзной проблемой для украинцев", — считает Джентайл.

— Они уже достаточно видели Ка-52 в реальных делах. И могли убедиться в его превосходных качествах как боевой машины. И сейчас, обнаружив этот вертолёт над полем боя, служащие ВСУ частенько начинают всерьёз опасаться, а иногда и паниковать, — рассказал Попов.

Ракеты "Калибр"

Высокоточные крылатые ракеты "Калибр" наводят ужас на украинских военных с самого начала СВО. Эту ракету практически невозможно сбить даже системами ПВО. Полёт происходит на высоте от 50 до 150 метров. При подходе к цели она снижается до 20 метров и наносит удар, который невозможно предотвратить. Ракета летит по сложной траектории с изменением высоты и направления движения. Предусмотрено и выполнение так называемой горки. Перед наземной целью ракета делает "горку" — взлетает вверх и пикирует на цель вертикально, достигая при ударе гиперзвуковой скорости.

Стрельба ракетным комплексом "Калибр". Фото © Минобороны РФ

Точные тактико-технические характеристики "Калибров" засекречены. По данным из открытых источников, дальность их полёта может достигать 1600 километров.

Гиперзвуковой комплекс "Кинжал"

После наделавшего шума во всём мире уничтожения 18 марта российскими войсками крупнейшего подземного склада ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населённом пункте Делятин Ивано-Франковской области гиперзвуковой комплекс "Кинжал" стал кошмарным сном не только для украинских военных, но и для всего НАТО.

Самолёт-носитель МиГ-31К с ракетой "Кинжал". Фото © Минобороны РФ

Хранилище боеприпасов было построено ещё во времена СССР и проектировалось с расчётом на то, чтобы оно могло выдержать ядерный удар. Его поражение "Кинжалом" стало шоком на Западе. Об этом написали многие издания в мире.

Особый ужас у ВСУ вызывает способность "Кинжалов" с высокой точностью поражать цели на Украине из акватории Каспийского моря.

Залужный начинает признавать поражение

Пока западные СМИ пугают американских и европейских обывателей новым страшным оружием, которое Россия применяет на Украине, главком ВСУ Валерий Залужный, похоже, и вовсе пришёл к выводу, что Киеву, что называется, пора сливать воду. Никакого контрнаступа с последующей перемогой, которых с таким нетерпением ждут на Западе, не будет, поскольку конфликт с Россией, по его мнению, зашёл в тупик — о нём Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist.

— Как и в Первой мировой войне, мы достигли такого уровня технологий, который ставит нас в тупик. Скорее всего, никакого глубокого и красивого прорыва не будет, — сказал Залужный.

К такому выводу украинский главнокомандующий пришёл, проанализировав "успехи" ВСУ по проведению контрнаступления, достижению "перемоги" над Россией и возвращению Крыма и других бывших украинских территорий, вошедших в состав России.

— Если посмотреть на учебники НАТО и на математические расчёты, которые мы делали, то четырёх месяцев должно было хватить на то, чтобы дойти до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова войти и выйти, — обрисовал он успехи украинской армии с начала контрнаступления.

Однако если украинский главнокомандующий считает, что ВСУ в тупике, то в Кремле по поводу положения Вооружённых сил России совершенно другого мнения и нисколько не сомневаются в успехе специальной военной операции.

— Нет, он (конфликт. — Прим. Лайфа) не зашёл в тупик. Россия последовательно продолжает СВО. Все поставленные цели должны быть выполнены. Киевскому режиму давно надо было понять, что говорить о перспективах победы на поле боя — это абсурдно, — прокомментировал откровения украинского военачальника пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Авторы Владимир Дюжий