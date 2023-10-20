Почему боевые дельфины ВМФ России в Крыму удивили экспертов НАТО Оглавление Когда появился проект боевых морских животных Почему военные выбрали дельфинов Подводный спецназ Чем вооружали боевых дельфинов Официальное издание британского Королевского флота Naval News сообщает, что российские военные выставили боевых дельфинов не только на защиту бухт в Севастополе, но и на других базах Крыма. Что об этом известно? 40318 40318 Обложка © Getty Images / Alessandro De Maddalena

По данным издания, развёртывание загонов с боевыми дельфинами, скорее всего, будет направлено на защиту от украинских спецназовцев, которые могут представлять угрозу в этом районе. Журналист, который специализируется на подводном флоте, пишет, что дрессированные дельфины считаются эффективными против военных водолазов. "Нет ни одного человека, каким бы спортивным или хорошо тренированным он ни был, который мог бы их превзойти в плавании", — пишет военный эксперт.

По его мнению, дельфины, скорее всего, будут задействованы для защиты кораблей от водолазов и разведчиков. Обнаружив цель, они передают информацию коллегам-военным. Они также могут патрулировать побережье, где украинские спецназовцы совершают рейды на береговые объекты.

Фото © Getty Images / Zastavkin

Ещё год назад издание 19FortyFive сообщило, что Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами не только в Севастополе, но и по всему Чёрному морю. Обозреватель 19FortyFive Блейк Стилуэлл заявил, что российские боевые дельфины могут быть опасны, "даже когда спят". Похожую версию об использовании боевых дельфинов высказывали эксперты американского издания The Washington Post. Ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar Technologies, издание сделало вывод, что Россия может использовать боевых дельфинов так же, как это делалось в СССР.

Когда появился проект боевых морских животных

В 1965 году на побережье Чёрного моря с подачи ВМФ СССР был создан секретный океанариум, в котором изучали возможности использования дельфинов в боевой обстановке. Негласно он назывался "Площадка 75". Базирование тренировочного центра боевых дельфинов находилось в Казачьей бухте, местечке довольно укромном.

Проект курировали главнокомандующий ВМФ Сергей Горшков и советский герой-разведчик, капитан 1-го ранга Виктор Калганов, он же отец-основатель советской прикладной гидробионики. В воинской части работала первая женщина-водолаз в Военно-морском флоте СССР Галина Шурепова. К началу сотрудничества она успела сняться в кино.

Почему военные выбрали дельфинов

Калганова вдохновил парадокс Грея, вычитанный в работе зоолога Джеймса Грея, согласно которому дельфины плавают со скоростью 37 км/ч, превышающей их физические возможности. Было даже сделано предположение, что благодаря какому-то встроенному устройству дельфин включает в нужный момент "турбулентное ускорение". 60-е — время зарождения и стремительного развития науки бионики, внедряющей особенности живых организмов в технические устройства. Калганов предложил Горшкову вплотную изучить парадокс Грея и использовать бионические принципы дельфинов при конструировании атомных субмарин.

Работы с водолазами и поиск мин, а также затонувшего военного обмундирования и боевой техники велись с использованием эхолокаторов, которыми афалин наградила природа. Фото © Getty Images / George Karbus Photography

В первую очередь достичь высокой скорости и бесшумности. Изучали и тренировали дельфинов вида афалина (Tursiops truncatus), которые отличаются высоким интеллектом, запоминают до 20 команд и больше и которым легче всего даётся адаптация к жизни в неволе.

Подводный спецназ

Горшкову, Калганову и их сотрудникам удалось разгадать парадокс Грея. Оказалось, что завихрения воды гасятся с помощью складок кожи этих морских млекопитающих, таким образом уменьшается сопротивление воды и достигается большая скорость при меньшей нагрузке. Но не только это сподвигло создать секретный океанариум. В 60-х американцы стали активно использовать боевых дельфинов для охраны морских баз ВМС США. СССР стал работать в этом же направлении. Но у советских военных был свой подход. Оставив наработки по бионике конструкторским бюро, океанариум вплотную занялся тренировкой дельфинов.

Оставив наработки по бионике конструкторским бюро, океанариум вплотную занялся тренировкой дельфинов. Фото © masterok.livejournal.com

К началу 70-х около 80 научных институтов и КБ работали на воинскую часть "Площадка 75". Сергей Горшков начал готовить дельфинов к боевым операциям. Работа велась по трём направлениям: помощь водолазам при их работе, поиск мин и борьба с диверсантами. Работы с водолазами и поиск мин, а также затонувшего военного обмундирования и боевой техники велись с использованием эхолокаторов, которыми афалин наградила природа.

По степени эффективности натренированные афалины оставляли далеко позади тральщики с их гидролокационными станциями. Они способны засекать объект в радиусе до 500 метров. Помимо мин, торпед и прочих предметов дельфины находили клады. За всё время благодаря морским животным со дна Чёрного моря достали драгоценностей на общую сумму 50 млн рублей. В пересчёте на нынешний курс это 6 765 000 000 рублей!

Но, конечно, самая интересная часть работы — борьба с морскими диверсантами. Она же самая сложная. Александр Жбанов, возглавлявший океанариум боевых дельфинов в 1986–1990 годах, в одном из интервью вспоминал, что обычно в районе Константиновской батареи в Севастополе устанавливался вольер с дельфином. С помощью эхолокаторов морское млекопитающее сканировало вход в Севастопольскую бухту. Если подозрительный объект попадал в зону отражения звуковой волны (радиус действия эхолокаторов), дельфин нажимал на специальный рычажок, запуская сигнальную ракету, подававшую сигнал на КП. Далее начиналась операция по поимке диверсанта.

Чем вооружали боевых дельфинов

С 1975 года отряды дельфинов работали совместно с отрядом спецназа, охраняя главную севастопольскую гавань с кораблями Черноморского флота, а также Балаклавскую бухту с секретной базой субмарин. Эффективность боевого дельфина, как показали учебные дежурства, составляла 90%. Как отмечал Виталий Юрганов, руководивший океанариумом до середины 90-х, был разработан трёхствольный пистолет, который цеплялся к дельфину и срабатывал при контакте с диверсантом. Существуют также предположения о том, что готовили и дельфинов-камикадзе, которые должны были подрывать вражеские корабли.

Океанариум сейчас под юрисдикцией Минобороны РФ. Это закрытая территория, куда вход посторонним воспрещён. Фото © Getty Images / Addictive Stock

В 90-х использование дельфинов в военных целях было приостановлено. Вернулись млекопитающие в ряды ВС РФ в 2012 году. 26 марта 2014-го ВМФ России принял на службу крымских боевых дельфинов. Отмечалось, что инженерами разработаны новые устройства для более эффективного использования боевых дельфинов-афалин. Но это всё, что известно на сегодняшний день. Океанариум сейчас под юрисдикцией Минобороны РФ. Это закрытая территория, куда вход посторонним воспрещён. Скорее всего, в настоящее время продолжается подготовка боевых афалин. Есть также предположение, что в современных условиях возможен симбиоз дельфинов и робототехники, но пока о таких разработках неизвестно.

А вы верите в то, что существуют боевые дельфины и они охраняют Крым? 0 Да, вполне возможно Нет, это сказки, чтобы напугать диверсантов Пусть это проверят на своей шкуре украинские водолазы

Авторы Вадим Тактаров