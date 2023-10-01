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Опубликовано 1 октября 2023, 11:17
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Минобороны раскрыло детали провальной атаки ВСУ на Крым

Минобороны: Силы ПВО России перехватили две украинские ракеты "Гром-2" в Крыму

Украинский комплекс "Гром-2". Обложка © Wikipedia / VoidWanderer

Украинский комплекс "Гром-2". Обложка © Wikipedia / VoidWanderer

Российские средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" в небе над Джанкойским районом Крыма. Подробности провальной атаки ВСУ на полуостров сообщили в Минобороны России.

"1 октября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе", — рассказали в ведомстве и уточнили, что обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района.

Глава Крыма Сергей Аксёнов писал ранее, что осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших в результате атаки нет. Изначально считалось, что украинская сторона запустила ракету С-200, но эта информация не подтвердилась.

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Андрей Бражников
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