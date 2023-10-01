Российские средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" в небе над Джанкойским районом Крыма. Подробности провальной атаки ВСУ на полуостров сообщили в Минобороны России.

"1 октября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе", — рассказали в ведомстве и уточнили, что обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района.