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1 октября, 11:17

"Громами" по Джанкою: Минобороны раскрыло детали провальной атаки ВСУ на Крым

Минобороны: Силы ПВО России перехватили две украинские ракеты "Гром-2" в Крыму

<p>Украинский комплекс "Гром-2". Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:OTRK_Grom#/media/File:Hrim-2_-_Sapsan_missile_complex,_Kyiv_2018,_41.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / VoidWanderer</a></p>

Украинский комплекс "Гром-2". Фото © Wikipedia / VoidWanderer

Российские средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" в небе над Джанкойским районом Крыма. Подробности провальной атаки ВСУ на полуостров сообщили в Минобороны России.

"1 октября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе", — рассказали в ведомстве и уточнили, что обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района.

Глава Крыма Сергей Аксёнов писал ранее, что осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших в результате атаки нет. Изначально считалось, что украинская сторона запустила ракету С-200, но эта информация не подтвердилась.

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Андрей Бражников
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