"Громами" по Джанкою: Минобороны раскрыло детали провальной атаки ВСУ на Крым
Минобороны: Силы ПВО России перехватили две украинские ракеты "Гром-2" в Крыму
Украинский комплекс "Гром-2". Фото © Wikipedia / VoidWanderer
Российские средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" в небе над Джанкойским районом Крыма. Подробности провальной атаки ВСУ на полуостров сообщили в Минобороны России.
"1 октября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя оперативно-тактическими ракетами "Гром-2" по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и перехвачены в воздухе", — рассказали в ведомстве и уточнили, что обломки сбитых украинских ракет упали на территории Джанкойского района.
Глава Крыма Сергей Аксёнов писал ранее, что осколками повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших в результате атаки нет. Изначально считалось, что украинская сторона запустила ракету С-200, но эта информация не подтвердилась.