Каким будет штурм Авдеевского коксохима После взятия авдеевского террикона, который позволил расширить обзор населённого пункта, российским бойцам предстоит штурмовать Авдеевский коксохим, даже если город не будет взят в клещи. 20709 20709 После занятия террикона российские войска получили возможность контролировать значительную часть Авдеевки и при необходимости применять артиллерию. Обложка © Алексей Коновалов

Западные СМИ ждут перелома конфликта

30-тысячный город Авдеевка, который стал для украинской армии самым важным укрепрайоном на территории ДНР и откуда с 2016 года ВСУ терроризируют столицу Донбасса и его пригороды постоянными артобстрелами, в западных СМИ уже называют последней крепостью Киева, после взятия которого Россия переломит ход событий. Парк уничтоженных танков ВСУ на Донецком фронте неотвратимо продолжает пополняться новыми экземплярами. Россия за последнюю неделю уничтожила практически роту "Леопардов" ВСУ в зоне СВО.

— Это не совсем то, что было задумано! Вместо того чтобы освободить юг страны в украинском контрнаступлении, танки Leopard 2A6, доставленные из Германии, вынуждены защищать восток страны. Со вчерашнего дня они были замечены под Авдеевкой, где идут тяжелейшие бои, а русские упорно наступают, — удивляются журналисты немецкого издания Bild, предвосхищая потерю очередного "Леопарда".

Парк уничтоженных танков ВСУ на Донецком фронте неотвратимо продолжает пополняться новыми экземплярами, Россия за последнюю неделю уничтожила практически роту "Леопардов" ВСУ в зоне СВО. Видео © t.me / СИЛОВИКИ

— С большой долей вероятности мы имеем дело с переломным моментом в войне. Таким же, каким стал февральский бой за Дебальцево в 2015 году. Взятие Авдеевки, как и Дебальцево, может означать окончание боевых действий и переход к дипломатии, — констатирует Mysl Polska.

Польское издание отмечает, что на фоне фиаско ВСУ начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов вновь удивил западных планировщиков. Россия не собиралась ни ждать, ни наносить удары в одном районе. Давно наблюдавшиеся экспертами рассредоточенные многочисленные резервы, де-факто почти равномерно распределённые по всей протяжённой линии фронта, привели для украинской стороны ситуацию к кризису. При этом для западных экспертов цели Генштаба России до сих пор не очень понятны.

— Россияне явно не торопятся. Они делают ставку на огневую мощь и постоянное давление на украинские войска по образцу Бахмутской битвы, — пишет Mysl Polska.

Что происходит сейчас на Авдеевском направлении

По некоторой информации, после взятия авдеевского террикона численность ВСУ на этом направлении была увеличена с 9–11 тысяч человек до более чем 30 тысяч.

— Авдеевский коксохим придётся штурмовать, так как Армии России необходимо освободить Авдеевку. Это принципиальная задача, которая позволит в разы сократить обстрелы Донецка. Сейчас идёт основной этап — захват с севера и юга населённого пункта в кольцо. Процентов на 70 клещи уже сомкнулись. На оставшейся части территории расположена основная транспортная артерия ВСУ для доставки боеприпасов, техники и резервов. Известно, что ширина коридора, по которому снабжается авдеевская группировка, составляет девять километров, — напоминает военный эксперт Юрий Кнутов.

За прошедшие дни октября был расширен плацдарм к северу от города, занят золоотвал Авдеевского коксохима (террикон), расширены южные "клещи". Российским военным предстоит теперь удержать занятые рубежи и не дать противнику восстановить тактическое положение, отмечают эксперты.

Российским военным предстоит теперь удержать занятые рубежи и не дать противнику восстановить тактическое положение, отмечают эксперты. Фото © Александр Полегенько

После занятия террикона российские войска получили возможность контролировать значительную часть Авдеевки и при необходимости применять артиллерию. А что касается предприятия, то скорее всего здесь будет применён опыт штурма Артёмовска. Напомним, в Бахмуте ВСУ "выкуривались" российскими бойцами бомбами ФАБ. Сколько времени это займёт, сложно сказать, потому что город не блокирован полностью.

— Например, когда Мариуполь был под нашим контролем, мы блокировали украинские войска на "Азовстали", — говорит Кнутов. — Здесь ситуация усложняется тем, что снабжение ВСУ не прекращается, поэтому задача основной группировки — сомкнуть кольцо вокруг Авдеевки. Только после этого мы сможем освобождать сам город. А без штурма завода мы не сможем продвинуться.

Учитывая, что тактика главы киевского режима Зеленского копирует Гитлера — превращать любой населённый пункт в город-крепость, украинское руководство вряд ли отступит по своей воле из этого населённого пункта. Сейчас идёт переброска стратегических резервов ВСУ по Херсонскому, Артёмовскому и Авдеевскому направлениях, в меньшей степени обновляются силы на Запорожском и Купянском. Но не стоит забывать, что мобилизация продолжается, напоминает эксперт.

— Украине не хватит личного состава, чтобы использовать всё обещанное Западом оружие, средний возраст призывников уже вырос до 43 лет, а чиновники "воруют так, будто завтра не наступит", — сообщает Time. — Украина готовится к более серьёзным перебоям в электроснабжении, чем год назад.

Стоит отметить, что автор этой публикации — журналист Time Саймон Шустер — в августе 2022 года был награждён Зеленским орденом "За заслуги" III степени, его указ был опубликован на сайте главы киевского режима. Такой серьёзный разворот и медийное давление на Зеленского может говорить только об одном — на Западе всё меньше сил, поддерживающих киевский режим, и с каждым днём эта помощь слабеет.

Авторы Дмитрий Шестопалов