Летающее око: Как С-400 "Триумф" нашёл подход к Storm Shadow ПВО России сбили над Крымом сразу восемь крылатых ракет Storm Shadow. Какое российское оружие могло так удивить ВСУ? 31 октября, 22:40 Зенитная ракетная система С-400 "Триумф". Обложка © ТАСС / Минобороны РФ / Вадим Савицкий

30 октября в результате работы ПВО над Крымом было успешно сбито восемь крылатых ракет Storm Shadow, их прикрывали беспилотники – ложные цели, оснащённые системами РЭБ — ADM-160 MALD. Это событие стало первым случаем массового поражения ракет данного типа. Они были обнаружены и сбиты на большом расстоянии от своей цели. Известно, что за несколько дней до этого инцидента комплексы С-400 также успешно сбили 24 украинских истребителя на расстоянии более 200 км за пять дней.

Военные эксперты полагают, что крылатые ракеты Storm Shadow были успешно уничтожены новыми зенитными управляемыми ракетами, оснащёнными активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН). Они были разработаны в 2018 году и обладают высокой эффективностью в перехвате целей на высоте до 35 км и на расстоянии до 380 км. Предполагается, что для наведения ПВО использовался "летающий радар" — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У.

Самолёт А-50У дежурит на большой высоте и может обнаруживать такие цели, как Storm Shadow, на дальности 150–200 км.

Также военные эксперты полагают, что для того, чтобы сбить Storm Shadow, мог быть использован другой сценарий — если координаты были заранее загружены в инерциальные навигационные системы российских зенитных ракет, то британские ракеты уничтожили за пределами зоны действия наземной РЛС. По их словам, так крылатые ракеты поражаются до того, как они выходят на финальный участок полёта.

Ракета Storm Shadow. Фото © Shutterstock

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что благодаря новым комплексам российские зенитчики смогли успешно нейтрализовать 24 украинских боевых самолёта за последние дни. Эксперты тогда предположили, что речь идёт о самолётах дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), наличие которых в арсенале России подтверждено несколькими источниками.

Технические характеристики С-400 "Триумф"

После успешного обнаружения и наведения на цель в дело вступает система ПВО. Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler), который считают лучшим в мире по дальности поражения целей и скорости реагирования, приняли на вооружение в 2007 году. Это зенитная ракетная система большой и средней дальности. Может применяться ночью и днём в любых физико-географических, а также погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном противодействии.

Тренировка дивизиона С-400 "Триумф". Фото © ТАСС / Виталий Невар

Дальность обнаружения целей ЗРК С-400 "Триумф" составляет до 600 км. Количество одновременно сопровождаемых трасс целей — до 300. Максимальная скорость поражаемых целей — 4800 м/с. Количество одновременно обстреливаемых целей — до 36. Количество одновременно наводимых ракет — до 72. Максимальная дальность поражения аэродинамической цели — 250 км, скорость перемещения средств системы своим ходом — от 25 км/ч до 60 км/ч.

Срок службы С-400 рассчитывался на период в 20 лет, однако списывать уникальное оружие с боевой службы по достижении лимита никто не станет. За рубежом эти российские комплексы ПВО пользуются популярностью.

Зенитная ракетная система "Триумф" состоит из нескольких компонентов. Она включает в себя пункт боевого управления с радиолокационным комплексом (РЛК) для обнаружения целей. Кроме того, в систему входят до шести зенитных ракетных комплексов. Каждый комплекс оснащён радиолокационной станцией (РЛС) и до 12 пусковых установок (ПУ), на которых размещены зенитные управляемые ракеты двух типов. Для обеспечения высотного обнаружения применяется РЛС, а также передвижная вышка для антенного поста.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны

Все процессы боевой работы, включая обнаружение, трассовое сопровождение, распределение целей между зенитно-ракетными комплексами, их захват, сопровождение и опознавание, выбор типа ракет, подготовка их к пуску, пуск, захват и наведение ракет на цели, а также оценка результатов стрельбы, полностью автоматизированы в зенитной ракетной системе "Триумф". Командный пункт данной системы способен интегрировать зенитно-ракетную систему в структуру управления любой системы противовоздушной обороны. Все компоненты системы размещены на колёсных шасси высокой проходимости и могут быть перевезены железнодорожным, водным и воздушным транспортом.

Авторы Дмитрий Шестопалов