Какие комплексы позволили сбить 24 украинских самолёта за пять дней Оглавление Самолёт ДРЛО А-50У ДЛРО А-100 "Премьер" Парная работа С-400 и самолёта ДРЛО А-50У Военные эксперты выдвинули версии, что помогло Армии России уничтожить 24 самолёта ВВС Украины за несколько дней, о чём накануне заявил министр обороны Сергей Шойгу. 43791 43791 Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Обложка © ТАСС / Григорий Дукор

Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что "благодаря новым комплексам российские зенитчики смогли сбить за последние дни 24 украинских боевых самолёта". Однако, какой вид вооружения имеется в виду, глава военного ведомства не уточнил. Военные эксперты считают, что речь может идти о самолётах дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), которых у России есть несколько единиц.

Самые первые модификации появились на вооружении ещё в советское время, с 1985 года, и включали трёхкоординатную РЛС с пассивным режимом пеленгации, аппаратуру съёма и отображения полученной информации, цифровой вычислительный комплекс для наведения истребителей на воздушные цели и ряд других элементов.

Самолёт ДРЛО А-50У

В 2009 году завершились испытания модернизированной версии А-50У. Были улучшены средства управления и связи, информация отображается на жидкокристаллических дисплеях. Главным отличием стал девятиметровый диск РЛС "Вега-М" в верхней части фюзеляжа, способный отслеживать одновременно 150 целей на удалении до 230 километров. А крупные корабли устройство засекает и на расстоянии 400 км. Каждый А-50 может наводить на цели до десяти истребителей, которые не способны видеть на подобной дистанции.

Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

ДЛРО А-100 "Премьер"

Военные эксперты напоминают, что 10 февраля 2022-го, за две недели до начала СВО, состоялся первый полёт нового самолёта ДЛРО А-100 "Премьер" с уже включённой бортовой РЛС новой разработки. И хотя на вооружение его должны принять в 2024-м, ряд специалистов считает, что такой результат мог стать итогом тестирования новых машин.

РЛС А-100 является более продвинутой системой, чем А-50, и превосходит большинство аналогичных машин потенциального противника. Её возможности включают одновременное сопровождение до 300 целей на расстоянии до 650 километров. Благодаря целеуказанию от РЛС А-100 ракеты Р-37М способны достигать максимальной дальности в 400 километров.

За последние несколько дней удалось сбить 24 самолёта противника, что является рекордным достижением в рамках СВО. Возможно, ключевую роль в этом сыграла система РЛС А-100. Лётчики ВСУ имеют хорошее представление о местах и маршрутах, по которым следует летать, чтобы избежать обнаружения радарами А-50. Украинцы хорошо знакомы с техническими характеристиками и возможностями этих самолётов. Кроме того, командование воздушных сил получает практически мгновенную информацию о взлётах этих машин с аэродромов благодаря разведке.

Парная работа С-400 и самолёта ДРЛО А-50У

Ряд экспертов полагают, что сбить 24 самолёта за пять дней удалось благодаря совместной работе ЗРК С-400 "Триумф" и самолёта ДРЛО А-50У. Самолёт ДРЛО обнаруживает цели, а также рассчитывает их скорость и траекторию и передаёт эти сведения системе ПВО. Приняв их, С-400 тоже рассчитывает оптимальную траекторию полёта зенитной ракеты до района обнаруженной цели, достигнув которого, ракета включает головку самонаведения. Таким образом пусковая установка получает возможность не использовать собственную РЛС и становится незаметной для ВСУ и НАТО.

ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С1". Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Авторы Андреас Лапенков