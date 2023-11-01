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1 ноября, 08:22

"Многие устали": Премьер Италии рассказала пранкерам, как Западу надоела Украина

Мелони призналась пранкерам, что контрнаступление ВСУ провалилось

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообщалась с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) и сделала ряд интересных заявлений, в частности признав провал контрнаступления ВСУ.

"Контрнаступление ВСУ, возможно, идёт не так, как они ожидали. Оно идёт, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", — сказала она.

По словам Мелони, конфликт на Украине может затянуться на долгие годы, если Запад вскоре не найдёт из него выход. В целом же, заметила она, "многие устали" от Незалежной. Решение ситуации она видит приемлемым для обеих сторон и не противоречащим "международному праву".

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А по словам украинских военнослужащих, причина провала контрнаступления ВСУ кроется в нехватке артиллерийских боеприпасов. По их словам, это и есть главная проблема.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evan Vucci

Матвей Константинов
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