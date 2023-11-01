"Многие устали": Премьер Италии рассказала пранкерам, как Западу надоела Украина

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообщалась с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) и сделала ряд интересных заявлений, в частности признав провал контрнаступления ВСУ.

"Контрнаступление ВСУ, возможно, идёт не так, как они ожидали. Оно идёт, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта", — сказала она.

По словам Мелони, конфликт на Украине может затянуться на долгие годы, если Запад вскоре не найдёт из него выход. В целом же, заметила она, "многие устали" от Незалежной. Решение ситуации она видит приемлемым для обеих сторон и не противоречащим "международному праву".