Дипломатический скандал разразился на саммите в Гранаде по вине Макрона и Мелони

Организованный в испанской Гранаде саммит Европейского политического сообщества не обошёлся без крупного дипломатического скандала. В нём оказались замешаны президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьеры Италии и Испании Джорджа Мелони и Педро Санчес, сообщили в агентстве Bloomberg.

По данным агентства, всё началось с желания ряда политиков обсудить проблему засилья мигрантов. Чтобы найти способ остановить поток беженцев, Макрон и Мелони решили встретиться с британским коллегой Риши Сунаком. Однако премьер Испании оказался недоволен таким развитием событий.

"Санчес счёл, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг", — отметили журналисты.