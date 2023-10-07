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6 октября, 23:35

Дипломатический скандал разразился на саммите в Гранаде по вине Макрона и Мелони

Bloomberg: Макрон и Мелони спровоцировали дипломатический скандал на саммите ЕПС

Организованный в испанской Гранаде саммит Европейского политического сообщества не обошёлся без крупного дипломатического скандала. В нём оказались замешаны президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьеры Италии и Испании Джорджа Мелони и Педро Санчес, сообщили в агентстве Bloomberg.

По данным агентства, всё началось с желания ряда политиков обсудить проблему засилья мигрантов. Чтобы найти способ остановить поток беженцев, Макрон и Мелони решили встретиться с британским коллегой Риши Сунаком. Однако премьер Испании оказался недоволен таким развитием событий.

"Санчес счёл, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг", — отметили журналисты.

Зеленский встретился с Пашиняном на полях саммита ЕПС в Испании

Зеленский встретился с Пашиняном на полях саммита ЕПС в Испании

Не обошёлся саммит и без традиционного для европейских лидеров обсуждения украинского кризиса. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь отказался отправлять Киеву ракеты Taurus, аргументировав свою позицию ограничениями в Бундесвере.

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ТАСС / EPA / Bob Edme

Илья Пушкарев
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