Дипломатический скандал разразился на саммите в Гранаде по вине Макрона и Мелони
Bloomberg: Макрон и Мелони спровоцировали дипломатический скандал на саммите ЕПС
Организованный в испанской Гранаде саммит Европейского политического сообщества не обошёлся без крупного дипломатического скандала. В нём оказались замешаны президент Франции Эмманюэль Макрон, а также премьеры Италии и Испании Джорджа Мелони и Педро Санчес, сообщили в агентстве Bloomberg.
По данным агентства, всё началось с желания ряда политиков обсудить проблему засилья мигрантов. Чтобы найти способ остановить поток беженцев, Макрон и Мелони решили встретиться с британским коллегой Риши Сунаком. Однако премьер Испании оказался недоволен таким развитием событий.
"Санчес счёл, что это отвлекает от официальных переговоров, которые уже проводились под его руководством, и в раздражении отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком в четверг", — отметили журналисты.
Не обошёлся саммит и без традиционного для европейских лидеров обсуждения украинского кризиса. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь отказался отправлять Киеву ракеты Taurus, аргументировав свою позицию ограничениями в Бундесвере.
ТАСС / EPA / Bob Edme