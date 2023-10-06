Шольц: Отправка на Украину немецких военных для обслуживания Taurus невозможна

Военнослужащие немецкой армии не смогут обслуживать крылатые ракеты Taurus на Украине и вне её территории, так как участие бойцов Бундесвера в подобных активностях находится под запретом. Такой аргумент в пользу своего нежелания снабжать ВСУ высокоточным вооружением привёл канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Каждое отдельное решение мы согласовываем отдельно. И у нас есть один пункт: участие немецких солдат в каких-либо активностях даже вне территории Украины для нас невозможно", — отметил немецкий политик, выступая на неформальном саммите лидеров ЕС в Испании.

В минувший четверг на встрече с Владимиром Зеленским Шольц напомнил, что Берлин даже не рассматривает отправку Киеву своих дальнобойных ракет класса "воздух – поверхность". Однако в качестве утешительного приза он пообещал передать Украине одну систему ПВО Patriot.