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Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 03:08
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Риттер: Решением поставить Киеву ракеты Taurus Германия навлечёт на себя войну

Германия рискует навлечь на себя войну в случае отправки Украине крылатых ракет Taurus. Такое предостережение Берлину сделал ветеран американской разведки Скотт Риттер. Для доказательства этой позиции офицер привёл аналогию с США.

Отставной морпех рассказал, как Вашингтон отреагировал бы на военную поддержку мексиканских картелей со стороны Ирана. В этом случае ближневосточное государство попросту сровняли бы с землёй, пояснил он. ФРГ напрасно испытывает судьбу и надеется, что её действия не повлекут за собой последствий, написал Риттер в соцсети X.

"Идеология Степана Бандеры, заразившая Украину, — это зло. Россия ведёт с ним экзистенциальную борьбу. Решение Германии по Taurus, если оно будет реализовано, поставит Германию в открытое сотрудничество со злом. Если война придёт в Германию, то это потому, что она сама её навлекла", — подытожил экс-разведчик.

В Бундестаге разрешили Украине бить ракетами Taurus по территории России
В Бундестаге разрешили Украине бить ракетами Taurus по территории России

Между тем Киев продолжает сомневаться в эффективности западного вооружения. Украинские власти уверены, что немецкие ракеты Taurus не помогут ВСУ переломить ход боевых действий.

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ТАСС / Ura.ru / Владимир Жабриков

Илья Пушкарев
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