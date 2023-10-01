Германия рискует навлечь на себя войну в случае отправки Украине крылатых ракет Taurus. Такое предостережение Берлину сделал ветеран американской разведки Скотт Риттер. Для доказательства этой позиции офицер привёл аналогию с США.

Отставной морпех рассказал, как Вашингтон отреагировал бы на военную поддержку мексиканских картелей со стороны Ирана. В этом случае ближневосточное государство попросту сровняли бы с землёй, пояснил он. ФРГ напрасно испытывает судьбу и надеется, что её действия не повлекут за собой последствий, написал Риттер в соцсети X.

"Идеология Степана Бандеры, заразившая Украину, — это зло. Россия ведёт с ним экзистенциальную борьбу. Решение Германии по Taurus, если оно будет реализовано, поставит Германию в открытое сотрудничество со злом. Если война придёт в Германию, то это потому, что она сама её навлекла", — подытожил экс-разведчик.