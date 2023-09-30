В Бундестаге разрешили Украине бить ракетами Taurus по территории России
Депутат Бундестага Циммерман: Киев вправе бить по территории РФ ракетами Taurus
В Германии выступили за скорейшую отправку Киеву крылатых ракет Taurus "воздух – земля", добавив при этом, что нанесение ВСУ ударов с их помощью по российским территориям было бы обоснованным. Такое заявление сделала председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии в интервью для медиагруппы Funke.
"Мы должны сейчас срочно поставить Taurus, поскольку украинская армия за счёт целенаправленного применения крылатых ракет может существенно нарушить снабжение [российских войск]. Без поддержки западных союзников Россия уже уничтожила бы Украину", — сообщила она, отметив, что прекращение поставок оружия Киеву только отдалит наступление мира.
Отвечая на вопрос о легитимности ударов немецкими ракетами по российским территориями, Штрак-Циммерман сказала, что атаки по военным целям разрешены международным правом. В том числе она допустила удары по Крыму, который является значимым звеном в цепи снабжения Армии России. По её мнению, неважно, кто является производителем и поставщиком оружия в данной ситуации. При этом она отметила, что международное право запрещает отправку в зону конфликта военных из Германии и наносить целенаправленные удары по мирному населению. В завершение беседы она высказала свои сомнения в том, что противостояние ВСУ и Армии России может обостриться до фазы применения ядерного оружия.
Напомним, ранее в WSJ появился материал о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует передачу Киеву ракет Taurus из-за опасений, что в таком случае придётся отправлять и немецких специалистов для помощи в обслуживании техники, а российская сторона расценит это как прямую конфронтацию с Берлином. По информации издания, правительство ФРГ уже одобрило передачу ракет Киеву, но в итоге инициативу заблокировал Шольц.
Getty Images / South Korean Defense Ministry