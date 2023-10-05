Шольц пообещал поставить Киеву ещё одну систему ПВО Patriot

​Германия передаст Киеву ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot ("Пэтриот") в преддверии зимних холодов. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с Владимиром Зеленским во время саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Шольц и Зеленский встретились в Гранаде. Видео © Telegram / V_Zelenskiy_official

"Мы на зимние месяцы поставим [Киеву] очередную систему ПВО Patriot. Это то, что сейчас нужнее всего", — сказал Шольц в разговоре с журналистами.

При этом немецкий канцлер подчеркнул, что на сегодняшний день поставка Киеву дальнобойных ракет Taurus не рассматривается. На опубликованных кадрах со встречи сторон можно заметить, что Зеленский был явно напряжённым.