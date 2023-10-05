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5 октября, 18:39

Шольц пообещал поставить Киеву ещё одну систему ПВО Patriot

Шольц: ФРГ передаст Киеву ещё одну систему ПВО Patriot в преддверии холодов

Германия передаст Киеву ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot ("Пэтриот") в преддверии зимних холодов. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с Владимиром Зеленским во время саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Шольц и Зеленский встретились в Гранаде. Видео © Telegram / V_Zelenskiy_official

"Мы на зимние месяцы поставим [Киеву] очередную систему ПВО Patriot. Это то, что сейчас нужнее всего", — сказал Шольц в разговоре с журналистами.

При этом немецкий канцлер подчеркнул, что на сегодняшний день поставка Киеву дальнобойных ракет Taurus не рассматривается. На опубликованных кадрах со встречи сторон можно заметить, что Зеленский был явно напряжённым.

Ранее глава Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Шольц — единственный в коалиции, кто блокирует отправку на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Такую позицию политика она назвала "безответственной".

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Обложка ©

Кадр из видео Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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