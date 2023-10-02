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Регион
Опубликовано 2 октября 2023, 20:48
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Берлин передал Киеву тысячи снарядов и сотни средств связи

МО ФРГ: Германия отправила на Украину тысячи снарядов за последнюю неделю

Вооружённые силы Украины за последнюю неделю получили от ФРГ тысячи боеприпасов, сотни средств связи и десятки бронемашин. Такой отчёт в понедельник представило Министерство обороны Германии.

В министерстве уточнили, что Киеву были отправлены 35 тысяч 40-миллиметровых снарядов, 25 многоцелевых транспортных средств и 239 телефонов с высокой степенью защиты связи. Также в недельный пакет вошли спутниковые терминалы Satcom, медоборудование в виде инфузионных насосов и элементы экипировки, в частности 20 тысяч пар баллистических очков.

Не забыли в ФРГ и о помощи ВСУ в преодолении минных полей. Для этого передали два танка-тральщика Wisent 1 и мостоукладчик Biber, отчитались в ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, что военная помощь Запада не оказывает положительного влияния на темпы контрнаступления ВСУ. Даже возможная отправка Украине немецких крылатых ракет Taurus уже не внушает Киеву надежд на успех.

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Илья Пушкарев
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