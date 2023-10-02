Берлин передал Киеву тысячи снарядов и сотни средств связи

Вооружённые силы Украины за последнюю неделю получили от ФРГ тысячи боеприпасов, сотни средств связи и десятки бронемашин. Такой отчёт в понедельник представило Министерство обороны Германии.

В министерстве уточнили, что Киеву были отправлены 35 тысяч 40-миллиметровых снарядов, 25 многоцелевых транспортных средств и 239 телефонов с высокой степенью защиты связи. Также в недельный пакет вошли спутниковые терминалы Satcom, медоборудование в виде инфузионных насосов и элементы экипировки, в частности 20 тысяч пар баллистических очков.