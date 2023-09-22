В Канаде озвучили состав нового пакета военной помощи Киеву
Трюдо: Канада передаст Киеву 35 БПЛА и поможет с обслуживанием танков Leopard 2
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским озвучил состав нового пакета военной помощи Киеву. В него войдут 35 беспилотников, боеприпасы и лёгкая техника.
"Мы направим Украине 35 БПЛА, оснащённых камерами высокого разрешения, и предоставим техническую поддержку, а также лёгкую технику и боеприпасы", — подчеркнул Трюдо.
Канада также намерена помочь Киеву с обучением пилотов на истребителях F-16 и с обслуживанием танков Leopard 2. При этом размер пакета военной помощи на пресс-конференции не уточнялся.
О новом пакете военной помощи Киеву от Канады ранее сообщал телеканал CTV. По его данным, страна выделит Украине 482 миллиона долларов. Также в Оттаве пообещали передать украинцам танки Leopard 2.
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