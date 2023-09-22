В Канаде озвучили состав нового пакета военной помощи Киеву

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским озвучил состав нового пакета военной помощи Киеву. В него войдут 35 беспилотников, боеприпасы и лёгкая техника.

"Мы направим Украине 35 БПЛА, оснащённых камерами высокого разрешения, и предоставим техническую поддержку, а также лёгкую технику и боеприпасы", — подчеркнул Трюдо.

Канада также намерена помочь Киеву с обучением пилотов на истребителях F-16 и с обслуживанием танков Leopard 2. При этом размер пакета военной помощи на пресс-конференции не уточнялся.