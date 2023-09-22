Канада пообещала Киеву $482 миллиона и танки Leopard 2

Канада в рамках очередного пакета военной помощи выделит Киеву 482 миллиона долларов США. Также в Оттаве пообещали передать украинцам танки Leopard 2 и ввести новые санкции против России.

По данным источника телеканала CTV, транш будет передан в течение "следующих нескольких лет". Количество танков, которые канадская сторона собирается отправить Киеву, не уточняется.

К слову, сегодня Владимир Зеленский с супругой Еленой встретились с премьером Канады Джастином Трюдо и генерал-губернатором североамериканской страны Мэри Саймон.