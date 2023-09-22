Канада пообещала Киеву $482 миллиона и танки Leopard 2
CTV: Канада выделит Киеву $482 миллиона и отправит танки Leopard 2
Канада в рамках очередного пакета военной помощи выделит Киеву 482 миллиона долларов США. Также в Оттаве пообещали передать украинцам танки Leopard 2 и ввести новые санкции против России.
По данным источника телеканала CTV, транш будет передан в течение "следующих нескольких лет". Количество танков, которые канадская сторона собирается отправить Киеву, не уточняется.
К слову, сегодня Владимир Зеленский с супругой Еленой встретились с премьером Канады Джастином Трюдо и генерал-губернатором североамериканской страны Мэри Саймон.
Ранее стало известно, что Евросоюз отправил Киеву новый транш. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила, что только за этот год украинцам было передано 13,5 миллиарда евро.
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