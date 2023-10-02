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Опубликовано 2 октября 2023, 11:46

ВСУ за сутки потеряли почти 200 бойцов на Донецком направлении

МО РФ: Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 180 человек

В Минобороны сообщили о потерях украинской стороны на Донецком направлении. За сутки на этой местности противник лишился почти двухсот бойцов и семи единиц техники.

"Потери противника на данном направлении составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Кстати, за неделю российским военным удалось отразить три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Красногоровки, Невельского и Андреевки в Донецкой Народной Республике.

Две атаки штурмовиков ВСУ захлебнулись у Работина и Вербового
Две атаки штурмовиков ВСУ захлебнулись у Работина и Вербового

А ранее Лайф рассказывал, как подразделения Вооружённых сил России при помощи ударов авиации и артиллерийского огня отразили три атаки "Азова"* на Краснолиманском направлении. Кроме того, военные нанесли огневое поражение личному составу и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Николь Вербер
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