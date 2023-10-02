В Минобороны сообщили о потерях украинской стороны на Донецком направлении. За сутки на этой местности противник лишился почти двухсот бойцов и семи единиц техники.

"Потери противника на данном направлении составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Кстати, за неделю российским военным удалось отразить три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Красногоровки, Невельского и Андреевки в Донецкой Народной Республике.

А ранее Лайф рассказывал, как подразделения Вооружённых сил России при помощи ударов авиации и артиллерийского огня отразили три атаки "Азова"* на Краснолиманском направлении. Кроме того, военные нанесли огневое поражение личному составу и технике 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.