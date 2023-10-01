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Опубликовано 1 октября 2023, 11:49

Две атаки штурмовиков ВСУ захлебнулись у Работина и Вербового

Российская армия жёстко пресекла две атаки украинских военнослужащих в направлениях Работина и Вербового Запорожской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией отражены две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", — отметили в ведомстве.

Авиация и артиллерия России также нанесли удар по живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, которая дислоцировалась севернее села Работино. Всего, как добавили в Минобороны, противник потерял до 30 солдат, танк, два автомобиля и две бронемашины. Кроме того, подавлены вражеские Д-20, Д-30 и американская артиллерийская система М777.

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Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины выводит в тыл 47-ю механизированную бригаду из района Работина Запорожской области, так как бойцы отказываются воевать из-за огромных потерь.

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ТАСС / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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