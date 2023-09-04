"Чего он ждёт?": В Бундестаге обвинили Шольца в блокировке поставок ракет Taurus Киеву
Депутат Бундестага Циммерман обвинила Шольца в блокировке поставок Taurus Киеву
Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц — единственный в коалиции, кто блокирует отправку на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Такую позицию политика она назвала "безответственной".
"Ради бога, чего ждёт канцлер? Он один блокирует это решение в [правящей] коалиции. Это безответственно", — написала Штрак-Циммерман в соцсети X (ранее Twitter).
Taurus — ракета класса "воздух – поверхность" с дальностью 500 километров немецко-шведского производства. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей. При этом для запуска самолёту-носителю не требуется заходить в зону противовоздушной обороны (ПВО) противника.
Напомним, Германия в последние месяцы решает вопрос о поставках на Украину ракет Taurus. Однако Олаф Шольц пока сомневается и предлагает сосредоточиться на отправке тяжёлой артиллерии, танков и средств ПВО. Киев же постоянно давит на Берлин, требуя вооружение. Сомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят Украине и Германии, отмечают СМИ. При этом большинство жителей ФРГ выступают против поставок.