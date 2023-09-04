"Чего он ждёт?": В Бундестаге обвинили Шольца в блокировке поставок ракет Taurus Киеву

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц — единственный в коалиции, кто блокирует отправку на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Такую позицию политика она назвала "безответственной".

"Ради бога, чего ждёт канцлер? Он один блокирует это решение в [правящей] коалиции. Это безответственно", — написала Штрак-Циммерман в соцсети X (ранее Twitter).