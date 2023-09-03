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3 сентября, 18:34

Немецкий министр призвал не втягивать ФРГ в конфликт при поставке Киеву ракет Taurus

Линднер: Нужно исключить вовлечение ФРГ в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что до поставок Киеву ракет дальнего действия Taurus правительству ФРГ нужно было бы просчитать последствия для собственной обороноспособности и исключить вовлечение в конфликт с РФ.

"Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и альянса. И не в последнюю очередь должно быть исключено, что Германия сама станет участником войны", — сказал Линднер в эфире телеканала ARD.

При этом он отметил, что симпатизирует идее поставить Киеву ракеты Taurus.

В Германии требуют не передавать ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus

В Германии требуют не передавать ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus

Напомним, Германия в последние месяцы решает вопрос о поставках на Украину дальнобойных (500 км) ракет Taurus. Однако канцлер страны Олаф Шольц пока сомневается и предлагает сосредоточиться на отправке тяжёлой артиллерии, танков и средств ПВО. Киев же постоянно давит на Берлин, требуя вооружение. Сомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят Украине и Германии, отмечают СМИ. При этом большинство жителей ФРГ выступают против поставок.

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Никита Никонов
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