Немецкий министр призвал не втягивать ФРГ в конфликт при поставке Киеву ракет Taurus

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что до поставок Киеву ракет дальнего действия Taurus правительству ФРГ нужно было бы просчитать последствия для собственной обороноспособности и исключить вовлечение в конфликт с РФ.

"Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и альянса. И не в последнюю очередь должно быть исключено, что Германия сама станет участником войны", — сказал Линднер в эфире телеканала ARD.