Немецкий министр призвал не втягивать ФРГ в конфликт при поставке Киеву ракет Taurus
Линднер: Нужно исключить вовлечение ФРГ в конфликт при поставке ВСУ ракет Taurus
Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что до поставок Киеву ракет дальнего действия Taurus правительству ФРГ нужно было бы просчитать последствия для собственной обороноспособности и исключить вовлечение в конфликт с РФ.
"Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и альянса. И не в последнюю очередь должно быть исключено, что Германия сама станет участником войны", — сказал Линднер в эфире телеканала ARD.
При этом он отметил, что симпатизирует идее поставить Киеву ракеты Taurus.
Напомним, Германия в последние месяцы решает вопрос о поставках на Украину дальнобойных (500 км) ракет Taurus. Однако канцлер страны Олаф Шольц пока сомневается и предлагает сосредоточиться на отправке тяжёлой артиллерии, танков и средств ПВО. Киев же постоянно давит на Берлин, требуя вооружение. Сомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят Украине и Германии, отмечают СМИ. При этом большинство жителей ФРГ выступают против поставок.
Shutterstock