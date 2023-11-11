Зеленскому предрекли полный провал на фронте и изгнание из страны
Экс-агент MI6 Крук: Случаи дезертирства в ВСУ в ближайшее время будут учащаться
Случаи дезертирства будут лишь учащаться в рядах украинской армии. Таким мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук.
Он напомнил, что Россия намерена довести спецоперацию до конца и достичь всех её целей. Именно поэтому, считает Крук, мир ещё не раз увидит бегство украинских военных и попытки военачальников ВСУ "бросить всё и позвонить друзьям в Москве".
Он также напомнил о ситуации на фронте, которая далеко не лучшим образом складывается для Киева, который ко всему прочему перестал получать западную поддержку в прежних объёмах. Всё это грозит тем, что ВСУ выдавят Зеленского из страны.
"Я думаю, когда Залужный или какой-нибудь другой военачальник наберёт критическую массу поддержки, то Зеленскому скажут поехать в Италию, в своё тосканское имение. "Уезжай, забери свои деньги и уйди". Я думаю, что США к этому готовы. Совершенно очевидно, что в Вашингтоне хотят, чтобы он ушёл", — резюмировал Крук.
При этом ранее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью Economist признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Вместе с тем украинский военачальник отметил преимущество российских ВВС и сил РЭБ. В Госдуме его слова сочли признанием провала и ударом по американскому оружию. В ВСУ после этого начали открыто говорить о преимуществах Армии России.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky