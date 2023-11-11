Случаи дезертирства будут лишь учащаться в рядах украинской армии. Таким мнением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук.

Он напомнил, что Россия намерена довести спецоперацию до конца и достичь всех её целей. Именно поэтому, считает Крук, мир ещё не раз увидит бегство украинских военных и попытки военачальников ВСУ "бросить всё и позвонить друзьям в Москве".

Он также напомнил о ситуации на фронте, которая далеко не лучшим образом складывается для Киева, который ко всему прочему перестал получать западную поддержку в прежних объёмах. Всё это грозит тем, что ВСУ выдавят Зеленского из страны.