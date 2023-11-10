Ермак сравнил украинский конфликт с забегом на сто метров

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак высказался по поводу конфликта на Украине. Он сравнил его с забегом на сто метров, где 70 метров Киев уже пробежал.

По его словам, конфликт может завершиться внезапным образом, однако никто не может предсказать временной промежуток.

"Если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжёлыми", — заявил политик.