Регион

Уведомления отключены

10 ноября, 11:51

Ермак сравнил украинский конфликт с забегом на сто метров

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что конфликт на Украине близок к завершению

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак высказался по поводу конфликта на Украине. Он сравнил его с забегом на сто метров, где 70 метров Киев уже пробежал.

По его словам, конфликт может завершиться внезапным образом, однако никто не может предсказать временной промежуток.

"Если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжёлыми", — заявил политик.

В офисе Зеленского ответили на обвинения в продаже поставляемого Западом оружия

В офисе Зеленского ответили на обвинения в продаже поставляемого Западом оружия

Ранее Лайф писал, что глава офиса Зеленского встретился с сыном американского миллиардера Джорджа Сороса Алексом Соросом. На встрече они обсудили инвестиции в проекты, которые имеют отношение к инфраструктуре Украины.

Обложка ©

ТАСС / Efrem Lukatsky

Ян Поланин
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров