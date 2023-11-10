Ермак сравнил украинский конфликт с забегом на сто метров
Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что конфликт на Украине близок к завершению
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак высказался по поводу конфликта на Украине. Он сравнил его с забегом на сто метров, где 70 метров Киев уже пробежал.
По его словам, конфликт может завершиться внезапным образом, однако никто не может предсказать временной промежуток.
"Если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжёлыми", — заявил политик.
Ранее Лайф писал, что глава офиса Зеленского встретился с сыном американского миллиардера Джорджа Сороса Алексом Соросом. На встрече они обсудили инвестиции в проекты, которые имеют отношение к инфраструктуре Украины.
ТАСС / Efrem Lukatsky