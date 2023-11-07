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7 ноября, 13:46

Команда Зеленского попросила сына Сороса вложиться в развитие украинской экономики

Ермак обсудил инвестиции в инфраструктуру Украины с сыном миллиардера Сороса

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что провёл встречу с руководителем фонда "Открытое общество"* сыном американского миллиардера Джорджа Сороса Алексом Соросом. Они обсуждали инвестиции в проекты, связанные с инфраструктурой Украины. Об этом говорится в личном телеграм-канале Ермака.

"Важна встреча с американским бизнесменом и филантропом, главой фонда "Открытое общество"* Александром Соросом. Важный вопрос — развитие украинской экономики. Мы с Соросом сделали акцент на реконструкции и восстановлении инфраструктуры, а также реализации инвестиционных проектов", написал глава офиса Зеленского, отметив, что также обсуждались нужды ВСУ на фоне того, что Киев стремится максимально использовать возможности усиления ПВО Украины.

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Ранее Ермак попытался заверить, что поставляемое Украине западное оружие остаётся в пределах страны и никуда не утекает за её территории. По его словам, ситуация полностью контролируется киевским режимом.

*Организация признана нежелательной в России.

Обложка ©

t.me / ermaka2022

Юрий Лысенко
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