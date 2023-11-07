Команда Зеленского попросила сына Сороса вложиться в развитие украинской экономики

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что провёл встречу с руководителем фонда "Открытое общество"* сыном американского миллиардера Джорджа Сороса Алексом Соросом. Они обсуждали инвестиции в проекты, связанные с инфраструктурой Украины. Об этом говорится в личном телеграм-канале Ермака.

"Важна встреча с американским бизнесменом и филантропом, главой фонда "Открытое общество"* Александром Соросом. Важный вопрос — развитие украинской экономики. Мы с Соросом сделали акцент на реконструкции и восстановлении инфраструктуры, а также реализации инвестиционных проектов", — написал глава офиса Зеленского, отметив, что также обсуждались нужды ВСУ на фоне того, что Киев стремится максимально использовать возможности усиления ПВО Украины.

Ранее Ермак попытался заверить, что поставляемое Украине западное оружие остаётся в пределах страны и никуда не утекает за её территории. По его словам, ситуация полностью контролируется киевским режимом.