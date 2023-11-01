Ненавидит человечество: Маск раскрыл истинную сущность Джорджа Сороса

В подкасте Джо Рогана основатель SpaceX также назвал Сороса "главным спонсором Демократической партии США" и раскрыл секрет его влияния. По мнению владельца соцсети X, всё дело в помощи, которую руководитель "Открытого общества" оказывает кандидатам на местные должности. Именно "свои люди" помогают миллиардеру контролировать исполнение законодательства, считает Маск.