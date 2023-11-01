Ненавидит человечество: Маск раскрыл истинную сущность Джорджа Сороса
Маск назвал Сороса человеконенавистником и главным спонсором демократов
Джордж Сорос. Обложка © ТАСС / AP / Ferdinand Ostrop
Глава фонда "Открытое общество"* Джордж Сорос является ярым человеконенавистником. Соответствующего мнения о миллиардере придерживается американский бизнесмен Илон Маск.
В подкасте Джо Рогана основатель SpaceX также назвал Сороса "главным спонсором Демократической партии США" и раскрыл секрет его влияния. По мнению владельца соцсети X, всё дело в помощи, которую руководитель "Открытого общества" оказывает кандидатам на местные должности. Именно "свои люди" помогают миллиардеру контролировать исполнение законодательства, считает Маск.
"На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне", — подытожил бизнесмен.
Илон Маск не впервые критикует Джорджа Сороса в публичном поле. Ранее предприниматель упрекал соотечественника в желании уничтожить западную цивилизацию.
*Организация признана нежелательной в России.