Регион

Уведомления отключены

1 ноября, 01:04

Ненавидит человечество: Маск раскрыл истинную сущность Джорджа Сороса

Маск назвал Сороса человеконенавистником и главным спонсором демократов

<p>Джордж Сорос. Обложка © ТАСС / AP / Ferdinand Ostrop</p>

Джордж Сорос. Обложка © ТАСС / AP / Ferdinand Ostrop

Глава фонда "Открытое общество"* Джордж Сорос является ярым человеконенавистником. Соответствующего мнения о миллиардере придерживается американский бизнесмен Илон Маск.

В подкасте Джо Рогана основатель SpaceX также назвал Сороса "главным спонсором Демократической партии США" и раскрыл секрет его влияния. По мнению владельца соцсети X, всё дело в помощи, которую руководитель "Открытого общества" оказывает кандидатам на местные должности. Именно "свои люди" помогают миллиардеру контролировать исполнение законодательства, считает Маск.

"На мой взгляд, он ненавидит человечество на фундаментальном уровне", — подытожил бизнесмен.

Маск собрался засудить фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова

Маск собрался засудить фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова

Илон Маск не впервые критикует Джорджа Сороса в публичном поле. Ранее предприниматель упрекал соотечественника в желании уничтожить западную цивилизацию.

*Организация признана нежелательной в России.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Джордж Сорос
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров