Маск обвинил миллиардера Сороса в желании уничтожить западную цивилизацию
Американский бизнесмен Илон Маск считает, что миллиардер и глава фонда "Открытое общество"* Джордж Сорос хочет, чтобы западная цивилизация перестала существовать.
"Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации", — высказался предприниматель в соцсети Х (ранееTwitter).
Так он отреагировал на пост в соцсети, где финансиста обвинили в обострении ситуации с мигрантами на итальянском острове Лампедуза. Именно его фонд участвует в решении миграционных вопросов, в том числе в отношении беженцев, стремящихся в Европу.
Ранее Лайф рассказывал о планах Маска засудить фонд "Открытое общество"* популярного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы мешать ему заниматься подавлением свободы слова.
* Организация признана нежелательной в России.
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