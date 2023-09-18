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18 сентября, 14:39

Маск обвинил миллиардера Сороса в желании уничтожить западную цивилизацию

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что миллиардер и глава фонда "Открытое общество"* Джордж Сорос хочет, чтобы западная цивилизация перестала существовать.

"Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации", высказался предприниматель в соцсети Х (ранееTwitter).

Так он отреагировал на пост в соцсети, где финансиста обвинили в обострении ситуации с мигрантами на итальянском острове Лампедуза. Именно его фонд участвует в решении миграционных вопросов, в том числе в отношении беженцев, стремящихся в Европу.

Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в своей соцсети

Маск высказался о "пророссийской пропаганде" в своей соцсети

Ранее Лайф рассказывал о планах Маска засудить фонд "Открытое общество"* популярного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы мешать ему заниматься подавлением свободы слова.

* Организация признана нежелательной в России.

Обложка ©

Getty Images / Justin Sullivan

Татьяна Миссуми
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