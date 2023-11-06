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6 ноября, 09:04

В офисе Зеленского ответили на обвинения в продаже поставляемого Западом оружия

Глава офиса Зеленского Ермак: Западное оружие не покидает пределы Украины

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попытался заверить, что поставляемое Украине западное оружие остаётся в пределах страны и никуда не утекает за её территории. По его словам, ситуация полностью контролируется киевским режимом.

"Украина полностью контролирует ситуацию. Я думаю, что это очередной российский фейк… Чем больше ложь, тем легче людям в неё поверить", — приводит его слова газета Politico.

Путин: РФ узнала, что оружие с Украины идёт на Ближний Восток через чёрный рынок

Путин: РФ узнала, что оружие с Украины идёт на Ближний Восток через чёрный рынок

Напомним, ранее президент России Владимир Путин раскрыл, как украинские власти на самом деле поступают с вооружением, которым их пичкают европейские кураторы и США. По словам главы государства, Киев его продаёт, после чего оно распространяется по миру и попадает к различным организациям, в том числе движению "Талибан"*.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Getty Images / Libkos / Kostya Liberov

Николь Вербер
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