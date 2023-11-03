Путин заявил, что Украина продаёт оружие на Ближний Восток, в том числе "Талибану"*

Украина продаёт оружие, которое распространяется по миру и попадает к различным организациям. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

"Сейчас говорят: оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется, продают потому что", — отметил глава государства.

Путин также сообщил, что Украина продаёт оружие даже движению "Талибан"*. По его словам, оттуда оно идёт "куда угодно дальше".

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза обсудил оборот оружия в стране. Глава государства подчеркнул, что данный вопрос сегодня особенно важен, и призвал определить дополнительные меры в этой сфере. По его словам, оружие незаконно попадает в РФ в том числе с территории Украины.