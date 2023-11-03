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3 ноября, 13:12

Путин заявил, что Украина продаёт оружие на Ближний Восток, в том числе "Талибану"*

Путин: Украина продаёт оружие, которое распространяется по всему миру

Украина продаёт оружие, которое распространяется по миру и попадает к различным организациям. Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

"Сейчас говорят: оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется, продают потому что", — отметил глава государства.

Путин: РФ узнала, что оружие с Украины идёт на Ближний Восток через чёрный рынок

Путин: РФ узнала, что оружие с Украины идёт на Ближний Восток через чёрный рынок

Путин также сообщил, что Украина продаёт оружие даже движению "Талибан"*. По его словам, оттуда оно идёт "куда угодно дальше".

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза обсудил оборот оружия в стране. Глава государства подчеркнул, что данный вопрос сегодня особенно важен, и призвал определить дополнительные меры в этой сфере. По его словам, оружие незаконно попадает в РФ в том числе с территории Украины.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Getty Images / Chris McGrath

Илья Суриков
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