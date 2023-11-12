Генерал-майор ВСУ предложил выдвинуть Залужного в президенты Украины
Украинский генерал-майор Дмитрий Марченко призвал выдвинуть кандидатуру главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в президенты Незалежной.
"Дай бог. Очень хотел бы", — сказал он эфире Пятого канала, обсуждая возможные кандидатуры нового украинского президента.
Вместе с тем генерал отметил, что не стал бы занимать должность главкома, а с удовольствием бы пошёл в команду Залужного.
Напомним, украинское военное и гражданское руководство раскололось после громкого заявления Залужного. В интервью западной прессе он признался, что Киев находится в крайне трудной ситуации: конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва ВСУ ждать уже не стоит. При этом Владимир Зеленский с ним не согласился и выступил с противоположным заявлением. Он даже объявил о будущих планах наступления украинской армии.
После этого произошла совершенно внезапная и странная смерть помощника главкома ВСУ — он праздновал день рождения и подорвался на подаренной гранате. По одной из версий, его убили ради сохранения власти Зеленского. В США также сочли произошедшее знамением скорого восстания против него.
ТАСС / AP