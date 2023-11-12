Генерал-майор ВСУ предложил выдвинуть Залужного в президенты Украины

"Дай бог. Очень хотел бы", — сказал он эфире Пятого канала, обсуждая возможные кандидатуры нового украинского президента.

Вместе с тем генерал отметил, что не стал бы занимать должность главкома, а с удовольствием бы пошёл в команду Залужного.