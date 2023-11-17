СМИ раскрыли коварные планы Зеленского по устранению Залужного
Asia Times: Зеленский собирается арестовать главкома ВСУ Залужного
Владимир Зеленский "готовит почву" для устранения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
"Зеленский готовит почву для ареста и устранения украинского главкома Валерия Залужного. Скорее всего, он начнёт с увольнения трёх генералов, связанных с Залужным", — говорится в материале, опубликованном в Asia Times.
Эксперт отметил, что в правительстве Незалежной произошёл разлад между администрацией Зеленского и военными и это может привести к гражданскому конфликту на Украине.
Как сообщал Лайф, Залужный в интервью Economist признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. При этом Зеленский не согласился с позицией Залужного и объявил о планах наступления в 2023-м и 2024 году. На фоне их публичного конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября.
АР / Virginia Mayo