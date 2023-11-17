СМИ раскрыли коварные планы Зеленского по устранению Залужного

"Зеленский готовит почву для ареста и устранения украинского главкома Валерия Залужного. Скорее всего, он начнёт с увольнения трёх генералов, связанных с Залужным", — говорится в материале, опубликованном в Asia Times.

Эксперт отметил, что в правительстве Незалежной произошёл разлад между администрацией Зеленского и военными и это может привести к гражданскому конфликту на Украине.