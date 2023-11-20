Генерал ВСУ рассказал, что скоро случится с Залужным
Отставной генерал ВСУ Кривонос: В Киеве готовят почву для увольнения Залужного
Украинский кабмин готовит почву для увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Такое мнение выразил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
"У Залужного убирают людей из его окружения, их обвиняют в непрофессионализме и отстраняют от должности. Это всё делается для того, чтобы постепенно добраться до самого Залужного. Это долгосрочная игра", — отметил он в эфире телеканала "Прямой".
Кривонос считает, что этим и объясняется, почему увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ прошло без консультации с Залужным. Напомним, вместо Татьяны Остащенко на этот пост Владимир Зеленский назначил Анатолия Казмирчука. А 17 ноября Зеленский без объяснения причин уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Незадолго до отстранения офицер начал подозревать коллег в слежке.
О скорых кадровых перестановках в Вооружённых силах Украины ранее предупреждали местные СМИ. Сообщалось, что сокращение затронет также командующего Объединёнными силами ВСУ Сергея Наева и командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
Как сообщал Лайф, Залужный в начале ноября в интервью Economist признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. При этом Зеленский не согласился с позицией главкома ВСУ и объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах. На фоне их публичного конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября, в свой день рождения.
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