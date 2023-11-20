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19 ноября, 21:49

Зеленский новым увольнением продолжил зачистку в рядах ВСУ

Зеленский уволил командующего Медицинскими силами ВСУ и назначил замену

Татьяна Остащенко уволена с поста командующего Медицинскими силами ВСУ. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте офиса политика. Информацию он продублировал в вечернем видеообращении.

"Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко назначил новым командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука", — произнёс Зеленский.

О скорых кадровых перестановках в Вооружённых силах Украины ранее предупреждали местные СМИ. По данным журналистов, следующие сокращения затронут командующего Объединёнными силами ВСУ Сергея Наева и командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Загнал себя в угол: Политолог назвал ошибку Зеленского, которая грозит ему переворотом

"Загнал себя в угол: Политолог назвал ошибку Зеленского, которая грозит ему переворотом

А в минувшую пятницу Зеленский без объяснения причин уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Незадолго до отстранения офицер начал подозревать коллег в слежке.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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