Зеленский новым увольнением продолжил зачистку в рядах ВСУ
Зеленский уволил командующего Медицинскими силами ВСУ и назначил замену
Татьяна Остащенко уволена с поста командующего Медицинскими силами ВСУ. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Документ опубликован на сайте офиса политика. Информацию он продублировал в вечернем видеообращении.
"Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко назначил новым командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука", — произнёс Зеленский.
О скорых кадровых перестановках в Вооружённых силах Украины ранее предупреждали местные СМИ. По данным журналистов, следующие сокращения затронут командующего Объединёнными силами ВСУ Сергея Наева и командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
А в минувшую пятницу Зеленский без объяснения причин уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Незадолго до отстранения офицер начал подозревать коллег в слежке.
Flickr / President Of Ukraine