"Загнал себя в угол: Политолог назвал ошибку Зеленского, которая грозит ему переворотом

Новый Майдан на Украине возможен. Вероятно, не сейчас и не через два-три месяца, но этого нельзя исключать, заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов в интервью газете "Известия".

"Дело в том, что Зеленский загнал себя в угол своими турбопатриотическими заявлениями. В них очень многие поверили, особенно из числа националистически настроенных граждан. Однако теперь, когда для реализации этих идей уже нет никаких ресурсов, естественно, возникает раздражение и убеждённость в том, что вина лежит именно на Зеленском как на некомпетентном руководителе", — сказал политолог.