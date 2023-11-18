Регион

Уведомления отключены

18 ноября, 02:04

"Загнал себя в угол: Политолог назвал ошибку Зеленского, которая грозит ему переворотом

Политолог Денисов допустил, что на Украине произойдёт новый госпереворот

Новый Майдан на Украине возможен. Вероятно, не сейчас и не через два-три месяца, но этого нельзя исключать, заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов в интервью газете "Известия".

"Дело в том, что Зеленский загнал себя в угол своими турбопатриотическими заявлениями. В них очень многие поверили, особенно из числа националистически настроенных граждан. Однако теперь, когда для реализации этих идей уже нет никаких ресурсов, естественно, возникает раздражение и убеждённость в том, что вина лежит именно на Зеленском как на некомпетентном руководителе", — сказал политолог.

По словам Денисова, новый Майдан могут устроить на Украине хорошо вооружённые люди, готовые к радикальным действиям и убеждённые в том, что их цели всё ещё достижимы. При этом необязательно речь идёт о сторонниках главкома ВСУ Валерия Залужного, которые многие считают противником Зеленского.

СМИ раскрыли коварные планы Зеленского по устранению Залужного

СМИ раскрыли коварные планы Зеленского по устранению Залужного

Ранее Зеленскому привиделся переворот, который для него якобы готовит Россия. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поймал Зеленского на признании Майдана государственным переворотом, так он использовал использовал название "Майдан-3".

Обложка ©

ТАСС / EPA

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров