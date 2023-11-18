"Загнал себя в угол: Политолог назвал ошибку Зеленского, которая грозит ему переворотом
Политолог Денисов допустил, что на Украине произойдёт новый госпереворот
Новый Майдан на Украине возможен. Вероятно, не сейчас и не через два-три месяца, но этого нельзя исключать, заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов в интервью газете "Известия".
"Дело в том, что Зеленский загнал себя в угол своими турбопатриотическими заявлениями. В них очень многие поверили, особенно из числа националистически настроенных граждан. Однако теперь, когда для реализации этих идей уже нет никаких ресурсов, естественно, возникает раздражение и убеждённость в том, что вина лежит именно на Зеленском как на некомпетентном руководителе", — сказал политолог.
По словам Денисова, новый Майдан могут устроить на Украине хорошо вооружённые люди, готовые к радикальным действиям и убеждённые в том, что их цели всё ещё достижимы. При этом необязательно речь идёт о сторонниках главкома ВСУ Валерия Залужного, которые многие считают противником Зеленского.
Ранее Зеленскому привиделся переворот, который для него якобы готовит Россия. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поймал Зеленского на признании Майдана государственным переворотом, так он использовал использовал название "Майдан-3".
ТАСС / EPA