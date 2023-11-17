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17 ноября, 08:14

Зеленскому привиделся "Майдан-3", который для него якобы готовит Россия

Зеленский заявил о возможной дестабилизации ситуации на Украине

Владимир Зеленский боится, что на Украине может начаться "Майдан-3" с целью смещения его с поста. В попытках подрыва стабильности он обвинил, конечно же, Россию.

"Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнёров", — цитирует Зеленского агентство Bloomberg.

Он заявил, что речь идёт об операции "Майдан-3", которую якобы готовит Россия, чтобы осуществить переворот на Украине.

Названа ошибка Зеленского, из-за которой он проигрывает Залужному

Названа ошибка Зеленского, из-за которой он проигрывает Залужному

Однако в самих правящих кругах Украины нет согласия. Лайф уже писал, что главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт зашёл в тупик и прорыва не будет. С таким утверждением не согласился Владимир Зеленский. На этом фоне о скорой замене Зеленского на Залужного открыто говорят как на Западе, так и в украинских войсках.

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ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Александра Мышляева
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