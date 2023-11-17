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17 ноября, 12:41

Медведев поймал Зеленского на признании Майдана государственным переворотом

Медведев: Киев признал первые два Майдана государственными переворотами

Киев признал первые два Майдана государственными переворотами, дав название "Майдан-3" якобы готовящейся Россией операции по свержению режима Владимира Зеленского. Такое заявление опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" зампредседателя Собвеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя статью Bloomberg о том, что Зеленский опасается спланированной Российской Федерацией попытки его свергнуть.

"Само название "Майдан-3" означает признание Киева, что и первые два Майдана были не чем иным, как государственными переворотами", написал Медведев.

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Как сообщал Лайф, выяснилось, что Зеленский боится, что на Украине может начаться "Майдан-3" с целью смещения его с поста. В попытках подрыва стабильности он обвинил, конечно же, Россию.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Юлия Зырянова

Юрий Лысенко
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