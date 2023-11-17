Киев признал первые два Майдана государственными переворотами, дав название "Майдан-3" якобы готовящейся Россией операции по свержению режима Владимира Зеленского. Такое заявление опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" зампредседателя Собвеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя статью Bloomberg о том, что Зеленский опасается спланированной Российской Федерацией попытки его свергнуть.

"Само название "Майдан-3" означает признание Киева, что и первые два Майдана были не чем иным, как государственными переворотами", — написал Медведев.