Медведев мемом высмеял отказ США от помощи Украине
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с помощью мема отреагировал на подписание Джо Байденом закона о финансировании работы правительства без помощи Украине и Израилю.
На картинке ведётся диалог:
– Як же так? Де грошi? (Как же так? Где деньги?)
– Well, next year, bro (Ну, в следующем году, братишка).
Медведев мемом высмеял отказ США от помощи Украине. Фото © Телеграм-канал Дмитрия Медведева
Напомним, ранее Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. За высказались 336 парламентариев, против — 95. После этого документ 87 голосами "за" поддержали в Сенате США, а затем его подписал президент Джо Байден. Документ предусматривает продолжение финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств до 19 января следующего года.