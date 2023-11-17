Медведев мемом высмеял отказ США от помощи Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с помощью мема отреагировал на подписание Джо Байденом закона о финансировании работы правительства без помощи Украине и Израилю.

На картинке ведётся диалог:

– Як же так? Де грошi? (Как же так? Где деньги?)

– Well, next year, bro (Ну, в следующем году, братишка).