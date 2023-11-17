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Медведев мемом высмеял отказ США от помощи Украине

17 ноября, 09:34

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с помощью мема отреагировал на подписание Джо Байденом закона о финансировании работы правительства без помощи Украине и Израилю.

На картинке ведётся диалог:

– Як же так? Де грошi? (Как же так? Где деньги?)

– Well, next year, bro (Ну, в следующем году, братишка).

Медведев мемом высмеял отказ США от помощи Украине. Фото © Телеграм-канал Дмитрия Медведева

Медведев мемом высмеял отказ США от помощи Украине. Фото © Телеграм-канал Дмитрия Медведева

Напомним, ранее Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. За высказались 336 парламентариев, против — 95. После этого документ 87 голосами "за" поддержали в Сенате США, а затем его подписал президент Джо Байден. Документ предусматривает продолжение финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств до 19 января следующего года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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