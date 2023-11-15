Палата представителей США одобрила финансирование правительства без помощи Киеву

Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю, который внёс спикер Майк Джонсон. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

За высказались 336 парламентариев, против — 95. Для принятия законопроекта было достаточно двух третей голосов членов палаты. Теперь очередь за Сенатом, после чего документ должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену. Законопроект рассчитан до 2 февраля будущего года.

Напомним, ранее Лайф писал, что спикер Конгресса предложил оставить Киев без денег и довёл Белый дом до истерики. Майк Джонсон представил свой вариант законопроекта о продолжении финансирования правительства для избежания шатдауна, который может состояться уже 17 ноября. Белый дом выступил против инициативы, так как документ не предусматривает выделение помощи Израилю и Украине. Стоит отметить, что прошлый проект временного бюджета, принятый Байденом в начале октября, тоже не содержал упоминаний о поддержке Украины. Этот факт вызвал сожаление у американского лидера.