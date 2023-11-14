В Белом доме заявили о закрывающемся окне возможностей для помощи Киеву
Салливан: Позиция Палаты представителей США усложняет поддержку Украины
Возможности Вашингтона по оказанию помощи Украине сокращаются с каждым днём из-за отказа Конгресса выделять дополнительные средства. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы по-прежнему способны предоставлять военную помощь, необходимую Украине, однако если бы мы получили полное финансирование, то смогли бы делать это на более устойчивой основе", — сообщил он журналистам на брифинге 13 ноября.
По словам Салливана, "окно возможностей" для американской администрации закрывается. В будущем этот эффект будет только усиливаться, считает он.
Ранее стало известно, что в Киеве пытаются организовать переговоры Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом. Дело в том, что Трамп через республиканское большинство фактически контролирует Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение очередного пакета помощи для Незалежной. Причём ранее Зеленский уже звал Трампа на Украину, чтобы доказать, что завершить конфликт "за сутки" не получится. Но экс-президент США отказался, не желая встревать в отношения Киева и Белого дома. В США сравнили просящего денег Зеленского с "неистовым наркоманом, жаждущим очередной дозы наркотиков".
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