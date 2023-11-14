В Белом доме заявили о закрывающемся окне возможностей для помощи Киеву

Возможности Вашингтона по оказанию помощи Украине сокращаются с каждым днём из-за отказа Конгресса выделять дополнительные средства. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы по-прежнему способны предоставлять военную помощь, необходимую Украине, однако если бы мы получили полное финансирование, то смогли бы делать это на более устойчивой основе", — сообщил он журналистам на брифинге 13 ноября.