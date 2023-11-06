Зеленский позвал Трампа на Украину, чтобы показать невозможность окончания конфликта "за сутки"
Зеленский заявил, что за 24 минуты докажет Трампу невозможность мира на Украине
Владимир Зеленский заявил, что ждёт экс-президента США Дональда Трампа на Украине, чтобы растолковать ему невозможность завершения конфликта в кратчайшие сроки. Об этом украинский политик сказал телекомпании NBC, вспоминая готовность Трампа принести мир в страну за 24 часа.
"Я приглашаю [бывшего] президента Трампа [на Украину]. Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить [бывшему] президенту Трампу, что он не сможет <...> принести мир [на Украину]", — пояснил Зеленский.
По его словам, американцы хотят продолжать помогать украинцам, поэтому в случае своего нового президентства Трамп не должен отказывать Киеву в военной и финансовой помощи. Однако телеканал привёл результаты опроса социологической службы Gallup, согласно которым почти половина опрошенных граждан США выступили за сокращение денежных траншей на Украину.
Напомним, ещё в марте экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах главы государства за сутки обеспечит урегулирование украинского конфликта. Он назвал это задачей, которая не составит труда. Тогда Зеленский уже высказался, что не верит словам Трампа, и назвал его опасным политиком для киевского режима.
ТАСС / Zuma