ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 ноября 2023, 07:58
10798

Зеленский позвал Трампа на Украину, чтобы показать невозможность окончания конфликта "за сутки"

Зеленский заявил, что за 24 минуты докажет Трампу невозможность мира на Украине

Владимир Зеленский заявил, что ждёт экс-президента США Дональда Трампа на Украине, чтобы растолковать ему невозможность завершения конфликта в кратчайшие сроки. Об этом украинский политик сказал телекомпании NBC, вспоминая готовность Трампа принести мир в страну за 24 часа.

"Я приглашаю [бывшего] президента Трампа [на Украину]. Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить [бывшему] президенту Трампу, что он не сможет <...> принести мир [на Украину]", — пояснил Зеленский.

По его словам, американцы хотят продолжать помогать украинцам, поэтому в случае своего нового президентства Трамп не должен отказывать Киеву в военной и финансовой помощи. Однако телеканал привёл результаты опроса социологической службы Gallup, согласно которым почти половина опрошенных граждан США выступили за сокращение денежных траншей на Украину.

Трамп "победил" Байдена в колеблющихся штатах
Трамп "победил" Байдена в колеблющихся штатах

Напомним, ещё в марте экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах главы государства за сутки обеспечит урегулирование украинского конфликта. Он назвал это задачей, которая не составит труда. Тогда Зеленский уже высказался, что не верит словам Трампа, и назвал его опасным политиком для киевского режима.

BannerImage

ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar