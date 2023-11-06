Зеленский позвал Трампа на Украину, чтобы показать невозможность окончания конфликта "за сутки"

Владимир Зеленский заявил, что ждёт экс-президента США Дональда Трампа на Украине, чтобы растолковать ему невозможность завершения конфликта в кратчайшие сроки. Об этом украинский политик сказал телекомпании NBC, вспоминая готовность Трампа принести мир в страну за 24 часа.

"Я приглашаю [бывшего] президента Трампа [на Украину]. Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить [бывшему] президенту Трампу, что он не сможет <...> принести мир [на Украину]", — пояснил Зеленский.