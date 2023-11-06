Трамп "победил" Байдена в колеблющихся штатах
NYT: Байден проигрывает Трампу по уровню поддержки в колеблющихся штатах
Жители пяти из шести так называемых колеблющихся штатов поддерживают экс-президента США Дональда Трампа сильнее, чем действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом стало известно благодаря опросу, результаты которого опубликовал журнал New York Times.
Респонденты обосновали свои ответы тем, что гораздо больше доверяют Трампу в вопросах экономики, иммиграции и нацбезопасности. Кроме того, экс-глава государства лучше справится с урегулированием конфликта на Ближнем Востоке, уверены участники исследования. Вдобавок, более 70% опрошенных назвали Байдена слишком старым для управления страной.
"Байден проигрывает Трампу с перевесом от трёх до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Байден опережает Трампа только в штате Висконсин", — отметили в NYT.
Между тем Трамп продолжает публично принижать способности своего главного конкурента на выборах. Так, в ходе недавней встречи со сторонниками политик вновь усомнился в интеллекте действующего президента.
Flickr / Gage Skidmore / The White House