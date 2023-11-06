Трамп "победил" Байдена в колеблющихся штатах

Жители пяти из шести так называемых колеблющихся штатов поддерживают экс-президента США Дональда Трампа сильнее, чем действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом стало известно благодаря опросу, результаты которого опубликовал журнал New York Times.

Респонденты обосновали свои ответы тем, что гораздо больше доверяют Трампу в вопросах экономики, иммиграции и нацбезопасности. Кроме того, экс-глава государства лучше справится с урегулированием конфликта на Ближнем Востоке, уверены участники исследования. Вдобавок, более 70% опрошенных назвали Байдена слишком старым для управления страной.

"Байден проигрывает Трампу с перевесом от трёх до десяти процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Байден опережает Трампа только в штате Висконсин", — отметили в NYT.