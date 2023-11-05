"Встречал шестилеток гораздо умнее": Трамп оценил интеллект Байдена

Бывший американский лидер Дональд Трамп в очередной раз сделал едкий выпад в адрес действующего главы Белого дома Джо Байдена. На встрече со сторонниками во Флориде экс-президент США сравнил своего преемника с шестилетним ребёнком.

"Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы", — заявил он.

Помимо этого, предприниматель перечислил не самые хорошие качества Байдена в качестве политика — коррумпированность и некомпетентность. Трамп заявил, что американский лидер скомпроментирован, так как "его подкупали".

Бизнесмен также прошёлся и по международной повестке. По словам политического деятеля, сейчас китайские и российские власти "не могут поверить в то, что произошло с США".

"Они уважали нашу страну, нашего президента, поэтому мы были в безопасности. Китай с нами разговаривает, будто мы дети, а по состоянию ума мы и есть, если вы посмотрите на наших лидеров", — заявил Трамп.