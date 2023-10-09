Сын Трампа назвал место следующего конфликта и обвинил в этом слабого Байдена

Следующий масштабный конфликт, скорее всего, начнётся на Тайване. Такое мнение выразил сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик, говоря о противостоянии между Израилем и Палестиной.

"Тайвань следующий. Каждый глобальный конфликт, свидетелями которого мы являемся, является следствием слабости американского лидерства", — написал он в соцсети X (ранее Twitter).