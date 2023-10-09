Сын Трампа назвал место следующего конфликта и обвинил в этом слабого Байдена
Эрик Трамп заявил, что следующий масштабный конфликт может начаться на Тайване
Следующий масштабный конфликт, скорее всего, начнётся на Тайване. Такое мнение выразил сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик, говоря о противостоянии между Израилем и Палестиной.
"Тайвань следующий. Каждый глобальный конфликт, свидетелями которого мы являемся, является следствием слабости американского лидерства", — написал он в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее другой сын 45-го президента США, Дональд Трамп – младший, обратил внимание на видео, где палестинцы держат в руках американские автоматы М4. Он предположил, что это оружие военнослужащие США могли бросить перед отъездом из Афганистана.
Как писал Лайф, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал наносить удары по сектору Газа. Обе стороны несут страшные потери: жертвами конфликта уже стали 800 граждан Израиля и 560 жителей Палестины. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что операция в ответ на атаки ХАМАС изменит Ближний Восток.
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