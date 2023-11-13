России предрекли скорую победу благодаря конфликту на Ближнем Востоке и проблемам в США
LD: Конфликт на Ближнем Востоке благоприятствует победе России
Ситуация на Ближнем Востоке, а также внутриполитическая обстановка в Штатах положительно влияют на достижение Россией поставленных в рамках спецоперации целей, считает специалист по геополитике и РФ Кароль Гримо-Потте.
По её словам, победу России ускоряют провальное контрнаступление Незалежной, противостояние между Израилем и ХАМАС, а также предвыборная гонка в США.
"В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят о том, что всё идёт к благоприятному для России исходу", — приводит слова Грипо-Потте La Dépêche.
Переизбрание Трампа сыграет на руку России, отмечает специалист по геополитике, тогда как обстановка на Ближнем Востоке ставит под вопрос дальнейшее выделение США Киеву огромных денег.
Ранее в Североатлантическом альянсе признали, что наступление Украины идёт медленнее, чем ожидалось. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ отметил, что они рассчитывали на больший успех. Украинские же власти тем временем пытаются задобрить Конгресс США, запрашивая переговоры с экс-президентом Дональдом Трампом.
ТАСС / Александр Полегенько