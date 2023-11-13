Ситуация на Ближнем Востоке, а также внутриполитическая обстановка в Штатах положительно влияют на достижение Россией поставленных в рамках спецоперации целей, считает специалист по геополитике и РФ Кароль Гримо-Потте.

По её словам, победу России ускоряют провальное контрнаступление Незалежной, противостояние между Израилем и ХАМАС, а также предвыборная гонка в США.

"В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят о том, что всё идёт к благоприятному для России исходу", — приводит слова Грипо-Потте La Dépêche.

Переизбрание Трампа сыграет на руку России, отмечает специалист по геополитике, тогда как обстановка на Ближнем Востоке ставит под вопрос дальнейшее выделение США Киеву огромных денег.